Seniorin (82) stirbt nach Sturz in Oberfischbach: Zeugen gesucht

Nach einem Sturz in Oberfischbach wurde eine 82-jährige Frau am 3. Februar 2023 ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. (Symbolfoto)

Aufruf der Polizei

Von Andreas Steppan schließen

Nachdem eine 82-jährige Frau an den Folgen eines Sturzes gestorben ist, ermittelt die Kripo. In der Nähe der Unfallstelle in Wackersberg wurde ein Hund gesehen.

Wackersberg - Eine 82-jährige Frau ist an den Folgen eines Sturzes in Oberfischbach (Gemeinde Wackersberg) gestorben. Nun ermittelt dazu die Kriminalpolizei Weilheim. Die Beamten möchten herausfinden, wie genau es zu dem Sturz kam und bitten daher um Zeugenhinweise.

82-Jährige stirbt elf Tage nach Sturz in Oberfischbach

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mitteilt, ereignete sich der verhängnisvolle Sturz bereits am Freitag, 3. Februar. Die 82-Jährige kam in der Bachstraße im Ortsteil Oberfischbach zu Fall. Sie wurde daraufhin verletzt ins Tölzer Krankenhaus eingeliefert. Dort starb sie elf Tage später, also am 14. Februar, dem Dienstag vergangener Woche, an den Folgen des Sturzes.

Die genauen Umstände des Sturzes sind laut Polizei bislang unklar. Aufgrund dessen hat die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zeuge sah in der Nähe der Unfallstelle einen Hund

Die Beamten richten sich nun mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer befand sich am 3. Februar gegen 10 Uhr vormittags im Bereich der Bachstraße in Wackersberg, Ortsteil Oberfischbach, und hat möglicherweise den Sturz der 82-jährigen Frau beobachtet?

Von einem Zeugen wurde ein Hund in dem Bereich gesehen. Wer kann Angaben zu diesem Hund machen? Der Halter des Tieres wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wer kann sonst Angaben zu dem Unfall machen?

Hinweise zur Klärung des Sachverhalts nimmt die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 entgegen.

