Sicherheitsbedenken: Kürzerer Rodelspaß am Blomberg

Steil, kurvenreich und ohne Absturzsicherung: Der obere Teil der Rodelbahn am Blomberg bleibt in diesem Winter gesperrt. Blombergbahn-Chef Hannes Zintel hofft, dass für den Umbau der Bahn eine Lösung gefunden wird.

Teil der Strecke gesperrt

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Am Blomberg wird in diesem Winter der obere Teil der Rodelbahn gesperrt. Unfälle in den vergangenen Jahren und ungeklärte Haftungsfragen haben den Blombergbeirat zu diesem Schritt veranlasst.