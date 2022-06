Wackersberg: Solarzellen für Blomberg-Parkplatz

Aus der Gemeinderatssitzung

Von Melina Staar schließen

Der Betreiber der Blombergbahn stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Antrag. Er will Solarzellen für den Blombergparkplatz anschaffen.

Wackersberg – Seinen Strom selbst zu erzeugen, erscheint gerade in einer Zeit der hohen Energiepreise als attraktives Unterfangen. So sieht das auch der Betreiber der Blombergbahn, der nun dem Wackersberger Gemeinderat einen Antrag vorlegte. Demnächst möchte er auf dem nördlichen Parkplatz der Blombergbahn Solarmodule anbringen. Angedacht ist eine Holzkonstruktion ähnlich einem Carport, dessen Dach mit Modulen versehen werden soll.

Solarmodule sollen auf dem nördlichen Parkplatz angebracht werden

Darunter können die Fahrzeuge parken. Die Räte waren allesamt angetan von der Idee. „Für so einen Platz ist das doch perfekt“, sagte Hans Demmel, und Klaus Braun pflichtete bei: „Einen Platz neben einer Straße kann man nicht besser nutzen.“ Auch Bürgermeister Jan Göhzold sagte: „Die Autos sind im Schatten, man muss keine zusätzliche Fläche opfern, das ist perfekt.“ Nur ob der Wunsch, komplett energieautark zu werden, in Erfüllung gehen werde, sah der Bürgermeister skeptisch. „Das wird wohl nicht zu schaffen sein.“

Wackersberg: Räte von Idee angetan

Außerdem gibt es auf dem Parkplatz an der Blombergbahn seit Kurzem auch Stellplätze mit Lademöglichkeiten für Elektroautos. Im Zuge des Parkplatz-Umbaus möchte die Gemeinde auch anregen, dass der bestehende Radweg einen neuen Verlauf erhalten soll. Im derzeitigen Plan ist er nun noch näher an der Bundesstraße eingezeichnet, was die Situation mit abbiegenden Autos und durchfahrenden Radfahrern verschärfen könnte. „So ist das nicht gut“, bemerkte Göhzold.

Anregung: neue Route für den Radweg

Ob man den Radweg nicht hintenrum legen könne, fragte Barbara Camelly. Der Radweg könne dann von Tölz kommend rechts abzweigen und so ohne große Autoberührung vorbeigeführt werden. Nur wer mit dem Rad zur Bahn möchte, müsste dann noch den Parkplatz überqueren. Zusätzlich würde dies die gefährliche Situation mit der bestehenden Unterführung entschärfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Die Räte stimmten geschlossen für die Änderung des Bebauungsplans sowie für die Beauftragung des Planers, wenn die Kosten vom Antragsteller übernommen werden. Die neue Radwegplanung wird in die Änderung mit aufgenommen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.