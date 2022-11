Sterne aus Shahpur für den Isarwinkel: Wackersbergerin besucht Projekte der „Schwester-Modesta-Hilfe“

Von: Melina Staar

Freude über das Näh-Zertifikat: Diese jungen Frauen haben ihre Ausbildung abgeschlossen und können sich nun als Näherinnen selbstständig machen. Christa Mertens (re.) stattete dem Nähzentrum einen Besuch ab. © Privat

Die Wackersbergerin Christa Mertens besuchte Projekte der „Schwester-Modesta-Hilfe“ in Indien. Nach ihrer Rückkehr berichtet sie über die Impressionen.

Wackersberg/Shahpur – Mit unglaublich vielen Begegnungen und Eindrücken ist die Wackersbergerin Christa Mertens von ihrer Indienreise zurückgekehrt. Nach sieben Jahren besuchte die Vorsitzende des „Schwester-Modesta-Hilfe“-Vereins wieder das Land, in das ihre Großtante, die Namensgeberin des Vereins, 1938 aufgebrochen war. Am Donnerstag jährte sich Schwester Modestas Todestag zum 21. Mal.

Wo liegt Deutschland? Anhand des aufblasbaren Globus’ zeigte Christa Mertens, von wo sie angereist ist. © Privat

Bei diesem Besuch in Indien wollte Christa Mertens einige der Schwestern besuchen, die sie über die Jahre kennengelernt hatte. Der erste Halt für sie war im Kloster Darjeeling. „Es liegt mitten in Teeplantagen“, berichtet sie. Dort leiten zwei Schwestern eine Schule. In Sikkim, hoch in den Bergen auf 1700 Metern, traf sie weitere Klosterschwestern, unter anderem die ehemalige Schulleiterin aus Shahpur, wo der Verein die Schule unterstützt. Die Wackersbergerin durfte einen Kindergarten besuchen. „Das Unglaubliche ist, dass dort die Dreijährigen richtig unterrichtet werden und Buchstaben und Zahlen an Schultischen lernen.“ In Sikkim hätten viele Eltern nur ein Kind und seien entsprechend ehrgeizig. Allerdings habe die Klosterschwester nach einigen Diskussionen mit den Eltern durchsetzen können, dass die Kleinkinder nur die Buchstaben von A bis E und die Zahlen von 1 bis 10 lernen müssen. „Aber da ist unglaublich viel Disziplin dabei. Bildung ist sehr wichtig.“ Vom Kloster in Sikkim aus unternahm Christa Mertens auch ein paar – geführte –Touren zu Sehenswürdigkeiten. Beeindruckt hat sie vor allem das Gebetsritual einiger Mönche. „So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Am Untersuchungstag kamen über 380 Personen, vorwiegend Kinder. © Privat

Um zu sehen, wie sich die Projekte in Shahpur weiterentwickeln, die vom Verein unterstützt werden, durfte natürlich ein Besuch im dortigen Kloster nicht fehlen. Derzeit unterstützt die Schwester-Modesta-Hilfe 106 Kinder finanziell mit allem Notwendigen für die Schule. Erst kürzlich wurde in der Vereinssitzung beschlossen, diese Zahl auf 120 aufzustocken. „Dem Verein geht es aktuell gut“, begründet Mertens diesen Schritt. Die über 70 Mitglieder unterstützen neben den Schülern auch ein Nähprojekt, in dem es Frauen ermöglicht wird, das Handwerk zu erlernen. Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat. „Das Nähen ist für die Frauen ein netter Treffpunkt“, berichtet die Wackersbergerin von ihrem Besuch.

Treffen mit bekannter Schwester und Ärztin

Eher zufällig traf Christa Mertens eine bekannte Schwester, die Ärztin ist. So wurde ein Untersuchungstag für Kinder auf die Beine gestellt, „aber es haben sich auch ein paar Erwachsene reingeschmuggelt“, erzählt Mertens lachend. Über 380 Personen bekamen so einen Gesundheitscheck. „Die häufigsten Beschwerden bei den Kindern sind Würmer, Hautausschlag und Husten“, so Mertens. Nur ein Verdacht auf Blinddarm-Entzündung musste im Krankenhaus abgeklärt werden.

Beeindruckend war für Christa Mertens auch, die Abläufe in der Schule zu erfahren. 2000 Kinder und Jugendliche besuchen dort den Unterricht. Morgens um 8.30 Uhr findet dort der Appell statt. Diszipliniert stehen alle Schüler eine Viertelstunde draußen, bevor es in die Klassenzimmer geht, das sich meist über 50 Kinder teilen. Besonders beeindruckt hat Mertens, dass sehr viel gesungen wird. „Jeden Tag wird eine halbe Stunde gesungen, samstags sogar zwei Stunden.“ Bei solchen Klassengrößen ist es nicht möglich, individuell auf die Schüler einzugehen. „Die Lehrerin stellt eine Frage, und es wird im Chor geantwortet.“

Strikte Abläufe in Schule

Mit drei jüngeren Kloster-Schwestern freundete sich Mertens an. Weil die eine stets im Dunkeln mit dem Fahrrad unterwegs war, fragte sie bei einem örtlichen Händler nach einem Licht für den Drahtesel. „Der Verkäufer hat mich ganz verwundert angeschaut und gemeint, dass es so was hier nicht gebe.“ Also schenkte Mertens der Schwester ihre Stirnlampe. Bis ein nächster Besuch in Indien möglich ist, hält Christa Mertens weiterhin über E-Mail und WhatsApp Kontakt zu den Schwestern. „Darüber tauschen wir uns intensiv aus.“ Weitere Projekte sind in Planung. In der Vorweihnachtszeit verkauft der „Schwester-Modesta-Hilfe“-Verein nach den Gottesdiensten in Arzbach (Sonntag, 27. November), Wackersberg und Fischbach, sowie beim Singen in der Franziskanerkirche (alles Sonntag, 4. Dezember) handgewerkte Sterne, Bäumchen und Engel aus dem Nähprojekt in Shahpur. Auch beim Hofadvent auf dem Glaswinklerhof am Sonntag, 11. Dezember, können die indischen Dekorationen erworben werden.

Spenden

Wer an den Förderverein Schwester Modesta-Hilfe spenden möchte, kann dies an das Vereins-Konto bei der Sparkasse Bad Tölz (IBAN: DE 0570 0543 0600 1143 6599; BIC: BYLADEM1WOR).

