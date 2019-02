Stichflamme aus Benzinkanister: Mann verletzt

von Alois Ostler schließen

Glück im Unglück hatte ein Mann aus Wackersberg bei einem Unfall am Freitagnachmittag. Er zog sich dabei leichte Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Nach der Erstversorgung in der Tölzer Stadtklinik wurde er noch am Freitag vorsorglich in die Unfallklinik Murnau verlegt.