Streit um Stromzählerwechsel eskaliert: Wackersberger (61) verurteilt

Teilen

Durchgedreht ist ein Wackersberger, als bei ihm ein Stromzähler ausgetauscht werden sollte. Symbo Ich kann’s mir vorstellen, als wär’ ich live dabei gewesen. Richter Helmut Berger © dpa

Unschöne Szenen haben sich in einem Haus in Wackersberg abgespielt. Ein 61-Jähriger ist jetzt wegen Körperverletzung und Beleidigung zu 7500 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Wackersberg/Wolfratshausen – „Manchmal fragt man sich wirklich“ – so leitete der Richter seine Urteilsbegründung ein und fasste damit den soeben verhandelten Vorfall ausreichend und treffend zusammen. Ein Monteur hatte einen Stromzähler austauschen wollen. Dabei soll er, so die Anklageschrift, vom Hauseigentümer gegen die Wand gestoßen worden sein, wobei er sich eine Schürfwunde am Unterarm zuzog. Schließlich sei er noch als „Depp“ und „Arschloch“ tituliert worden.

Einspruch eingelegt - jetzt wird Strafe doppelt so teuer

Ein 61-jähriger Wackersberger musste sich deshalb wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen verantworten, nachdem er gegen einen Strafbefehl, der in der Sache gegen ihn erlassen worden war, Einspruch eingelegt hatte. Nun wird es für den Beschuldigten doppelt so teuer.

„Das stimmt leider nicht“, entgegnete der Wackersberger, nachdem die Anklageschrift verlesen worden war. Er breitete eine Skizze vom Ort des Geschehens auf dem Richtertisch aus und erklärte ausführlich, wie sich das Ganze aus seiner Sicht zugetragen hatte. Er habe Sorge gehabt, dass der Monteur einen digitalen Zähler habe einbauen wollen. „Das wollte ich vermeiden“, begründete der 61-Jährige, warum er genau hingeschaut habe. Deshalb habe er auch ein rotes Bauteil, das im Werkzeugkasten gelegen sei, fotografieren wollen. Daraufhin habe sich der Monteur umgedreht und ihn angefahren, „das darfst Du nicht, das ist geheim“.

Opfer schildert die Situation anders

In diesem Punkt deckten sich die Aussagen des Angeklagten und des Geschädigten, der Rest geht weit auseinander. Während der Beschuldigte behauptet, den Monteur „nicht berührt, geschweige denn gestoßen“ zu haben – auch Wörter wie „Arschloch“ oder „Depp“ habe er nicht in den Mund genommen –, erinnerte sich das Opfer (44) daran noch genau. „In meiner Erinnerung hat er den Werkzeugkasten genommen und mich mit der anderen Hand zurückgestoßen“, erklärte der Monteur. „Ein tätlicher Angriff im Job ist für mich nicht tragbar“, begründete er, warum er zur Polizei gegangen war und den Vorfall angezeigt hatte.

Richter glaubt dem Monteur

Richter Helmut Berger gab frühzeitig zu verstehen, dass er keine Zweifel an der Aussage des Zeugen habe und räumte dem Angeklagten ein, seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zu überdenken. Andernfalls werde es „doppelt so teuer“, weil die tatsächlichen Einkommensverhältnisse des Wackersbergers weit höher waren als die 80 Euro Tagessatzhöhe, die beim Erlass des Strafbefehls zugrunde gelegt worden waren. „Ich nehme den Einspruch natürlich nicht zurück“, erklärte der Angeklagte barsch. Richter Berger verurteilte den 61-Jährigen zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 150 Euro, insgesamt also 7500 Euro. „Ich kann’s mir vorstellen, als wär’ ich live dabei gewesen“, erklärte der Richter, nachdem der Angeklagte ihm bei der Urteilsbegründung mehrmals ins Wort gefallen war. „Dass er in der Situation nicht ruhig und besonnen war, davon kann sich jeder ein Bild machen, der heute die Hauptverhandlung erlebt hat.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.