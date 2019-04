Tölzer Bergwacht rettet Gleitschirmpilotin aus Baum

Aus einer misslichen Lage befreit werden musste am Mittwoch eine Gleitschirmpilotin am Blomberg.

Wackersberg - Aus einem Baum befreien musste die Tölzer Bergwacht am Donnerstag eine Gleitschirmpilotin am Blomberg. Die Münchnerin war vom Oststartplatz aus losgeflogen und blieb dann mit dem Schirm in einem Baum hängen. Sie schaffte es, selbst gegen 13 Uhr den Notruf zu wählen und so die Bergwacht zu alarmieren.

Nach der Bruchlandung begeht Pilotin schweren Fehler

Dann habe die Frau allerdings den Fehler begangen, sich aus dem Gurtzeug zu befreien, schildert Paul Schenk von der Tölzer Bergwacht. Das Problem: „Der Schirm hängt fest an mehreren Ästen. Das ist wie ein Anker. Sobald sie aus dem Gurtzeug raus war, war die Frau völlig ungesichert – und das in einer Höhe von 20, 25 Metern.“

Lesen Sie auch: Streit um Reitunfall auf Fußgängerbrücke: Jachenauer Bürgermeister will nicht vor Gericht

Glücklicherweise harrte die Pilotin auf dem Baum aus, bis die vier Bergretter vor Ort waren. Sie wurde unverletzt auf den Boden gebracht. Den Schirm aus dem Baum zu holen, beschäftigte die Bergwacht noch eine ganze Weile. Der Einsatz dauerte laut Schenk bis gegen 20 Uhr.

Auch interessant:

Aus Wut über Werkstatt: Tölzer greift zu drastischem Mittel und Oberhalb vom Sylvensteinsee: Münchner versteigen sich - Bergwacht rettet sie aus auswegloser Lage