Hier liegt die Fischbacher Kirchturmuhr in Einzelteilen auf dem Tisch

In seiner Uhrmacher-Werkstatt in Bad Tölz muss Christian Schmeller nach eigenen Worten „vom Platz her jonglieren“, um die Einzelteile der ausgebauten Fischbacher Kirchturmuhr auszubreiten.

Reparatur

Von Andreas Steppan schließen

Am Kirchturm in Fischbach stehen die Uhren still. Das Uhrwerk befindet sich in Bad Tölz in der Werkstatt eines der letzten Uhrmacher-Meister der Region.

Fischbach/Bad Tölz – Jemanden zu finden, der einem eine Uhr repariert, ist heutzutage gar nicht mehr so einfach. Erst recht nicht, wenn es sich um eine Kirchturmuhr handelt. Christian Schmeller betreibt in Bad Tölz noch traditionelles Uhrmacherhandwerk. Gerade kümmert er sich um die Fischbacher Kirchenuhr. Ein Werkstattbesuch.

Christian Schmeller betriebt Uhrmacher-Werkstatt in Bad Tölz

Etliche Uhren liegen und stehen in der Werkstatt von Christian Schmeller zur Reparatur bereit. Allerlei Armbanduhren sind dabei, auch die eine oder andere Wand- oder Standuhr. Ein Exemplar nimmt aber besonders viel Platz ein: Es ist die Kirchturmuhr der Fischbacher Kirche, die hier gerade in Einzelteile zerlegt darauf wartet, wieder zum Laufen gebracht zu werden.

+ Die Zeiger am Kirchturm stehen derzeit still. © Arndt Pröhl

Christian Schmeller, Uhrmachermeister und geprüfter Restaurator, betreibt in der Tölzer Stadtmitte eine kleine Werkstatt. Die unscheinbare Tür am zur Säggasse gelegenen Rückgebäude ist leicht zu übersehen. Uhrenliebhaber finden den Weg aber aus dem weiten Umkreis hierher, denn es gibt heute nicht mehr viele vergleichbare Anlaufstellen für handwerkliche Reparaturen.

Fischbacher Kirchturmuhr muss in Bad Tölz repariert werden

Eine Kirchturmuhr herzurichten, bezeichnet Schmeller als „nette Abwechslung zwischendurch“. Einen solchen Auftrag hat er nicht alle Tage – doch fremd ist ihm auch dieses Metier ganz und gar nicht. Schließlich ist er für die Wartung aller großen öffentlichen Uhren in Bad Tölz zuständig, seien es die der Kirchen Maria Himmelfahrt, Heilige Familie und Mühlfeldkirche sowie der Kirche Ellbach, seien es die Zeitanzeiger am Kleinen Kursaal oder am Stadtmuseum. Auch in dieser Hinsicht ist Schmeller überregional gefragt. „Die letzte Turmuhr, die ich repariert habe, war die von Schloss Linderhof“, berichtet er. Vergleichbare Aufträge kamen zum Beispiel auch schon aus Wessobrunn und Heidenheim.

+ Das defekte Uhrwerk baute Christian Schmeller kürzlich aus dem Kirchturm aus. © Arndt Pröhl

Nun also ist es die Fischbacher Kirchenuhr. „Sie war stehen geblieben, weil ein Lager verschlissen ist“, erläutert der Experte. „Dadurch fangen die Zahnräder an zu verkeilen – und die Uhr läuft nicht weiter.“ Schmeller tauscht das Lager nun aus. Dafür musste er zunächst einmal in den Kirchturm steigen und das Uhrwerk – es hat seinen Platz in einem Kasten etwa auf Höhe der Orgel – ausbauen und in seine Werkstatt bringen.

Kirchturmuhr ist bis auf zwei oder drei Sekunden in der Woche exakt

Die Uhr stamme vermutlich aus den 1960er- oder 70er-Jahren, meint Schmeller. „Ich glaube, sie wurde im Zuge der Renovierung eingebaut.“ Es handle sich um eine mechanische Uhr mit elektrischem Aufzug, „eine relativ fortschrittliche Uhr“. Unter dem Uhrwerk hänge ein Pendel mit 90 Kilogramm Gewicht. Das sei nötig, um über lange Stangen die Zeiger an den drei Zifferblättern oben am Kirchturm sowie die zwei Glocken anzutreiben. Der Höhenunterschied zwischen Uhrwerk und Zifferblättern entspricht Schmeller zufolge „vier Stockwerken eines Hauses“.

+ Zerlegt in ihre Komponenten wartet die Uhr darauf, wieder zusammengebaut zu werden. © Arndt Pröhl

Die Arbeit, nun ein neues Lager anzufertigen und die Uhr in seiner Werkstatt wieder zusammenzumontieren, ist filigran. Allerdings sei nicht ganz so viel Präzision gefragt wie bei Armband- oder Wanduhren, wo es um Hundertstel- oder Zehntelmillimeter gehe. Eine Turmuhr müsse dagegen teils heftigen äußeren Bedingungen standhalten. Den Temperaturunterschieden von weit unter null Grad im Winter und bis zu 40 Grad im Sommer etwa. Oder der Tatsache, „dass sich der ganze Turm bewegt, wenn die Glocken läuten“. Die Zeit zeige so eine Uhr trotzdem bis auf zwei bis drei Sekunden in der Woche exakt an.

Kirchturmuhr Fischbach wird bald wieder eingebaut

In ein bis zwei Wochen, so hofft Schmeller, werde er die Uhr wieder eingebaut haben. Die Synchronisation der Zeiger an den äußeren Zifferblättern mit einer kleinen Kontrolluhr im Inneren werde dann noch einmal sehr aufwendig, erklärt er. „Denn das Gestänge hat viele Verbindungen und Umlenkungsstellen.“

Dann aber werden die Fischbacher wieder wissen, was ihnen die Stunde geschlagen hat.