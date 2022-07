Unfall bei Oberfischbach: Radfahrer kollidiert ungebremst mit Auto

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit dem Rettungshubschrauber musste der verletzte Radler in die Klinik geflogen werden. © Bergwacht/Symbolbild

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 7. Der beteiligte Autofahrer hatte keine Chance, die Kollision zu verhindern.

Oberfischbach - Zu einem schweren Radunfall kam es auf der Kreisstraße 7. Nach Angaben der Beamten fuhr der 33-jährige Mann aus München am Sonntag gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße von Fischbach kommend ungebremst in die vorfahrtsberechtigte Töl 7 ein. Dabei prallte er gegen die rechte Fahrzeugseite eines in Richtung Tölz fahrenden VW Tiguan.

Zeugen bestätigen, dass Autofahrer Unfall nicht verhindern konnte

Mehrere Zeugen des Unfalls bestätigten, dass der 39-jährige Wackersberger am Steuer des VW keine Chance gehabt hatte, den Radler rechtzeitig zu sehen und abzubremsen. Der Münchner wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht.

Beifahrerin und Kind im Auto leicht verletzt

Durch Glassplitter der zerbrochenen Seitenscheiben wurden die Beifahrerin sowie ein mitfahrendes Kind im Auto leicht verletzt. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

