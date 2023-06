Viel los bei den Wackersberger Gartlern

Zu einem runden Geburtstag gratulierten die Vorsitzende Gitti Kranz (li.) und ihre Stellvertreterin Regina Simon (re.) den Jubilarinnen (ab 2. v. li.) Marianne Heufelder, Maria Schöffmann, Barbara Floßmann, Walter Wintersberger und Christa Schöffmann. © DH

Der Obst- und Gartenbauverein Wackersberg blickt auf ereignisreiches Jahr zurück. Viele Nachholtermine konnten absolviert werden.

Wackersberg – Beim Rückblick auf ihr erstes Jahr als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Wackersberg hatte Gitti Kranz gleich einiges zu berichten. Der Terminkalender war in den zurückliegenden Monaten stark gefüllt. „Da blieb nicht einmal Zeit für einen Vereinsausflug. Wegen Corona gab es einfach sehr viele Nachholtermine“, bedauerte Kranz. Vom Obstbaumschnitt über Blumenpflege im Gemeindebereich, die Durchführung vom Seniorennachmittag bis hin zur Kräuterwanderung im Rahmen der Ferienpassaktion waren die Aktivitäten. Natürlich beteiligten sich die Mitglieder auch am Dorfschießen der Sportschützen, am Kegelturnier des Sportvereins sowie an den Tölzer Rosentagen.

Adventskranzverkauf ein großer Erfolg

Ein ganz besonderer Erfolg sei der gemeinsam mit der Feuerwehr Arzbach durchgeführte Daxen- und Adventskranzverkauf gewesen. „Wir haben so viele Adventskränze wie noch nie verkauft“, freute sich die Vorsitzende und übergab das Wort an Regina Simon. Die 2. Vorsitzende stellte das anstehende Jahresprogramm des Vereins genauer vor, und Kassier Jan Göhzold schloss seinen Finanzbericht mit einem Zugewinn.

Vorstand wieder komplett

Überdies standen auch die Neuwahlen verschiedener Vorstandsmitglieder auf der Agenda. Gemeinderätin Barbara Camelly hatte als Wahlleiterin ein leichtes Amt. Für alle zu vergebenden Positionen waren schon im Vorfeld Kandidaten gefunden worden. Sabine Frühholz wurde als Schriftführerin bestätigt, Jan Göhzold kümmert sich als Kassier weiterhin um die Finanzen, Beisitzer sind Barbara Scheifl, Andrea Estermann sowie Marianne Stumpf. „Ich freue mich, dass die Vorstandschaft komplett ist und wie bisher erhalten bleibt“, sagte Gitti Kranz. Mit Ehrungen von Geburtstagsjubilaren endete der offizielle Versammlungsteil, ein Vortrag von Maria Walser schloss sich am Ende noch an. (dh)

