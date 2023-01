Volksmusik treibt wilde Gesellen aus: Gelungene Raunachtmusi in Wackersberg

Von: Alois Ostler

Große Runde am Wirtshaustisch: Die Goaßara Zithermusi spielte auf Einladung des Vereins „Zither und Kontra“ im Wackersberger „Altwirt“ auf. © Ostler

Viele Besucher waren vor wenigen Tagen zur Raunachtmusi des Vereins „Zither und Kontra“ in den Wackersberger „Altwirt“ gekommen. Es war ein gelungener Abend.

Wackersberg – Wenn die wilde Jagd ums Haus zog, dann haben es sich die Vorfahren gerne in der warmen Stube gemütlich gemacht. In den Raunächten vertrieb man anno dazumal böse Dämonen mit Räucherwerk. Aber auch mit Volksmusik lassen sich wilde Gesellen verjagen. Das zeigte der Verein „Zither und Kontra“ kurz vor dem Jahreswechsel mit einer gelungenen Raunachtmusi im Wackersberger „Altwirt“.

In der historischen Stube mit dem großen Kachelofen stimmte eine Schar von Musikanten die Instrumente – zur eigenen und der Freude vieler Volksmusikliebhaber. Ein Großteil der mittlerweile fast 100 Mitglieder spielte an dem musikalischen Nachmittag auf. „Wir fördern in erster Linie den Erhalt der Volksmusik mit Zither und Kontragitarre“, so der wichtigste Grundsatz des vor eineinhalb Jahren gegründeten Vereins unter der Leitung von Josef Müller („Kranzler“). „Wir wollen vor allem an die Tradition der Wegscheider Musikanten anknüpfen.“

17-Jähriger ist jüngster Musiker

Deren unverwechselbare Melodien durften nicht fehlen bei der Rauhnachtmusi. So stimmt Josef Gerg („Schaurer“) gleich zum Auftakt mit seiner Schar Schüler den „Dinsltag“ an. Mitten unter den Rentnern sitzt Johannes Kloiber an der Kontragitarre. Der 17-jährige Gaißacher ist das bislang jüngste Mitglied des Vereins. An diesem Nachmittag ist er als Begleiter besonders gefragt und spielt abwechselnd bei Musikanten an drei Tischen mit. Johannes ist musikalisch vorbelastet. Sein Vater ist ein Cousin von Josef Kloiber. Der „Bodo“, so nennen ihn seine Freunde, ist ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins und Musiklehrer des jungen Johannes. „So bin ich zur Kontragitarre gekommen“, erzählt er. Kloiber spielt in mehreren Gruppen mit und „begleitet alles, was hergeht“. So spielt er auch mit Thomas Keller zusammen. Der junge Mann ist ein ehemaliger Schüler von Rita Reiter, die sich am Wirtshaustisch mit ihrem Zögling freut, dass er inzwischen ein Zither-Studium bei Prof. Georg Glasl begonnen hat.

Talentierter Vereinsnachwuchs: Johannes Kloiber (Kontragitarre) und Thomas Keller (Zither) mit Musikschul-Lehrerin Rita Reiter. © Ostler

Kreisheimatpfleger Martin Englert berichtet über Brauchtum

Zum Ratschen bleibt an diesem Spätnachmittag nicht viel Zeit. „Es gibt höchstens zwei Minuten Pause, dann kommt wieder eine andere Gruppe zum Spielen dran“, hat Vereinsvorsitzender Sepp Müller gleich zu Beginn angekündigt. Das lassen sich die Musikanten nicht zweimal sagen. Jeder will zur gemeinsamen Freude aufspielen.

Besonders ruhig wird es zwischenzeitlich, als der langjährige Kreisheimatpfleger Martin Englert einiges über das Brauchtum der Raunächte erzählt, die bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. „In diesen Tagen zwischen den Jahren haben die Seelen der Verstorbenen Ausgang – da hat sich sogar der Hofhund unterm Stubentisch verkrochen.“ Viele Mythen ranken sich um die weihnachtlichen Tage. Eine davon: „In der Heiligen Nacht fängt das Vieh zum Reden an. Wer das hören kann, der stirbt im nächsten Jahr.“ Daran mag an diesem Nachmittag keiner denken. „Auf eine gute Gesundheit“, sagt der „Kranzler“ und trinkt mit Martin Englert ein Schnapserl. Ans Heimgehen denkt noch lange niemand. Erst gegen Mitternacht werden die letzten Instrumente eingepackt. Jeder freut sich an diesem Abend auf das nächste Stückl – als Spieler und Zuhörer.

Mit dabei waren: die Goaßerer Zithermusi, die Griaßler Zithermusi, die Schlierseer Zithermusi, die Irta Zithermusi, die Irisch-Boarische Raubrittermusi, das Gitarrenduo Vogel/Prohaska und Erwin Fellner (Bandoneon) sowie Agnes Kerwien. Heuer plant der Verein weitere Veranstaltungen und auch Musikseminare.

