Vorfahrt übersehen: Fiat kommt von Fahrbahn ab

Kleine Unaufmerksamkeit, großer Schaden: Ein 83-jähriger Tölzer hat am Donnerstagmittag in Oberfischbach einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht.

Oberfischbach – Der Rentner fuhr nach Polizeiangaben gegen 12.50 Uhr mit seinem Fiat 500 von der Einbachstraße kommend auf die vorfahrtsberechtigte Straße Am Hoheneck ein. Dabei übersah der Tölzer einen von links kommenden Mazda, der von einer 76-jährigen Frau aus Wolfratshausen gesteuert wurde und die geradeaus in Richtung Bad Tölz fuhr.

Gehweg überfahren

Nach der Kollision kam der Fiat-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und stieß dort gegen das Ortsschild, das er dabei leicht umdrückte. Die Mazda-Fahrerin prallte nach dem Anstoß rechts gegen den Bordstein, sodass der vordere rechte Reifen platzte. Die Frau aus Wolfratshausen kam vorsorglich ins Tölzer Krankenhaus, machte aber laut Polizeibericht vor Ort keine Verletzungen geltend.

Lesen Sie auch: Rücklagen von Wackersberg schrumpfen - weil Gemeinde große Projekte angeht

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden an den Autos sowie am Ortsschild beläuft sich auf insgesamt rund 8800 Euro. ao

Auch interessant: Nach tödlicher Kollision: Unfallkommission hat „die B13 im Auge“ und Kesselberg: Unfall auf glatter Straße