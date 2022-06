Vortrag an Grundschule: „Ihr Kind hat Langeweile? Super!“

Was unsere Kinder stärkt: Der Vortrag in der Wackersberger Grundschule war gut besucht. Im Publikum saßen ausschließlich Mütter. © Patrick Staar

Simone Batek referierte an der Wackersberger Grundschule über Erziehungsfallen. Ihre klare Empfehlung: Eltern sollten fünfmal mehr loben als kritisieren.

Wackersberg – Wie sollen Eltern reagieren, wenn das Kind sagt „Mir ist langweilig“? Simone Batek gab in ihrem Vortrag „Was Kinder stärkt“ eine klare Empfehlung: „Klopfen Sie Ihrem Kind auf die Schulter und sagen Sie: Super! Solch ein Satz ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Kind keinen Stress hat.“

„Langeweile ist wie das Universum vor dem Urknall“

Im Zustand der Langeweile geschehe viel, sagte Batek in dem Vortrag des Kreisbildungswerks, zu dem der Elternbeirat eingeladen hatte: „Langeweile ist wie das Universum vor dem Urknall, in Langeweile sind alle Möglichkeiten enthalten.“ Kinder benötigten sie, um leer zu werden. „Das ist wichtig. Genauso wie man nicht immer nur einatmen kann. Man muss auch mal ausatmen.“ Natürlich könne man dem Kind Anregungen geben, wie es mit der Langeweile umgehen soll: „Sagen Sie zum Beispiel: Was hast du das letzte Mal gespielt, das dir Spaß gemacht hat?“

Nicht mehr als zwei Nachmittage verplanen

Generell sei ein Leben ohne Stress nicht vorstellbar. Kinder gerieten in Stress, wenn Entwicklungsaufgaben anstehen. Dies sei beispielsweise im Alter von etwa neun Jahren der Fall: „Da beginnen die Kinder, sich von ihrem Umfeld zu distanzieren. Zugleich werden manche anhänglich, entwickeln Ängste und wollen zu den Eltern ins Bett schlüpfen.“

Ein weiterer Stressfaktor seien Termin- und Leistungsdruck. „Als Eltern wünscht man sich, dass das Kind ein Musikinstrument lernt, das Kind möchte Fußball spielen – da ist die Woche schnell verplant.“ Die Faustregel sei, dass man nicht mehr als zwei Nachmittage verplanen soll: „Wenn man nur noch hin- und herfährt, ist das für das Kind Stress – und für einen selber auch. Lassen Sie lieber was weg.“

Die „Meckerfalle“ beginnt mit Kritik und endet mit Geschrei

Jedes Kind reagiere auf diesen Stress anders: Die einen möchten ihren Eltern gefallen und gäben Vollgas. Die anderen gäben auf. Batek empfahl, ausreichend Zeit-Puffer einzuplanen.

Referierte über Erziehungsfragen: Simone Batek. © Staar

Eltern seien stets gefährdet, in Erziehungsfallen zu tappen – etwa die „Meckerfalle“, in die Erwachsene geraten, die häufig mit ihren Kindern streiten. Es beginne mit Kritik, gehe weiter mit Drohungen und ende im Geschrei. Die Folge sei Wut auf beiden Seiten. Falls es häufig solche Auseinandersetzungen gebe, sei es an der Zeit, nach neuen Wegen des Umgangs miteinander zu suchen.

Wenn sich das Kind schlecht benimmt, um Aufmerksamkeit zu bekommen

Ebenso könnten Eltern in die „Endlich-mal-Ruhe-Falle“ geraten. Davon spreche man, wenn Eltern ihr Kind nicht loben, obwohl es sich lobenswert verhält. Die Folge könne sein, dass sich Kinder schlecht benehmen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen: „Es ist wie in einer Partnerschaft: Man sollte fünfmal mehr loben als kritisieren. Wenn das nicht der Fall ist, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit die Trennung vorhersagen.“ Gerade Hausfrauen müssten oft mit wenig Lob auskommen, denn gesellschaftlich gebe es für diese Rolle keinerlei Wertschätzung: „So entsteht Druck. Ich muss arbeiten, um anerkannt zu sein.“ Batek empfiehlt: „Sie müssen sich selbst dafür wertschätzen, was Sie den ganzen Tag leisten.“

Eltern dürfen auch nicht in die „Märtyrer-Falle“ tappen

Zugleich dürften Eltern nicht in die „Märtyrer-Falle“ tappen und ihre eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellen: „Wir sind Vorbilder. Wenn wir uns nicht gut um uns selbst kümmern, lernen die Kinder nicht, wie man sich gut um sich selbst kümmert.“ Es sei eine „Modeerscheinung“, dass Eltern zu wenig von ihren Kindern fordern: „Wir können unseren Kindern auf Augenhöhe begegnen, aber die Kräfteverhältnisse sind nicht gleich. Kinder brauchen Führung, jemanden, an dem sie sich orientieren können. Sonst werden sie verhaltensauffällig und wollen austesten, wo die Grenzen sind.“

Ruhig auch mal gegen den Strom schwimmen

Es sei „existenziell wichtig“, dass Kinder die Erfahrung machen, dass ihr Beitrag wichtig für die Familie ist: „Und wenn es nur ums Tischdecken oder ums Ausräumen der Geschirrspülmaschine geht.“ Feste Strukturen und Rituale gäben Halt: „Gerade zu Brennpunkt-Zeiten wie früh am Morgen.“

Wichtig sei, den Mut zu haben, gegen den Strom zu schwimmen und nicht auf jeden Hype aufzuspringen. Batek: „Wenn wir von außen nach innen kommen, erfüllen wir nur die Anforderungen. Wir müssen in uns selbst reinhören, was sich richtig anfühlt.“

