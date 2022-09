300 Jahre Huppenberger Kirche: Drei Sanierungen und ein Läuteverbot

Etwa 90 Menschen finden in der kleinen Kirche auf einer Anhöhe zwischen Bad Tölz und Königsdorf Platz. © Krinner

Die Huppenberger Kirche in Wackersberg ist zu Ehren der heiligen Margaretha. Ihr bestehen jährt sich heuer zum 300. Mal.

Wackersberg/Huppenberg – Auf einer Anhöhe zwischen Bad Tölz und Königsdorf nahe der Isar steht im Weiler Huppenberg auf Wackersberger Gemeindeflur neben zwei Bauernhöfen eine kleine Kirche. Sie ist der heiligen Margaretha geweiht. Eine Girlande über der Eingangstür wies jüngst auf ein besonderes Jubiläum hin: Vor genau 300 Jahren wurde sie eingeweiht.

Es war im September 1722, als der Freisinger Fürstbischof Franz Ecker von Kapfing das neuerbaute Gotteshaus weihte. In Verbindung mit diesem Festakt wurde an 20 Pfarrangehörige die heilige Firmung gespendet, überliefern alte Aufzeichnungen. Die Kirche bestünde aus einem dreiachsigen Langhaus mit eingezogenem zweiachsigen Chor, zudem sei eine Sakristei mit Schleppdach auf der Südseite des Chores sowie ein kleines Vorhaus an der Südseite des Langhauses mit Satteldach angefügt, so die Beschreibung. Der Turm ist im oberen Bereich achteckig ausgeführt, der Zugang geschieht durch eine Luke in der Empore. Hinter drei Schallfenstern befindet sich der Glockenstuhl mit zwei bronzenen Glocken.

Kirche ist der heiligen Margaretha geweiht

Bis heute original erhalten geblieben ist die zweiflügelige eichene Eingangstür mit Beschlägen. Im Innern ziehen drei Altäre, die in die Mitte des 18. Jahrhunderts datiert werden, die Aufmerksamkeit auf sich: Der Hauptaltar zeigt dem Besucher ein großes Bild der heiligen Margaretha, der eine Seitenaltar ist mit einer Figur des heiligen Martin ausgestattet, der andere mit einer Madonna. Dazu vervollständigt eine Kanzel – wie die Altäre aus Holz und rötlich marmoriert – das Interieur des Bethauses, in dessen Gestühl etwa 90 Leute Platz finden. Bekannt ist, dass die Kirche 1856 restauriert wurde, die Kosten bestritt die Filialgemeinde aus freiwilligen Beiträgen, wie in der vom inzwischen verstorbenen Fischbacher Heimatforscher Hias Bolzmacher aufbereiteten Chronik von Huppenberg nachzulesen ist.

Läuteverbot, da Turm sich zu sehr geneigt hat

Im 2. Weltkrieg musste eine Glocke abgeliefert werden – den Plan, sie zu verstecken, untersagte der damalige Pfarrer Jell. Erneute Sanierungsmaßnahmen erfolgten dann wiederum 1967, ebenfalls mit viel Eigenleistung. Weil der Turm sich deutlich geneigt hatte, kam es 1982 sogar zu einem Läuteverbot. Nachdem aber in der Kirche mittlerweile nur noch an zwei Sonntagen im Jahr eine Messe gefeiert und alle 14 Tage ein Werktagsgottesdienst gehalten wurde, habe es mehr als zwölf Jahre gedauert, bis es endlich Zuschüsse für die dringend erforderliche, 1984 in Angriff genommene Generalsanierung gab.

Die 300-jährige Geschichte der St-Margaretha-Kirche ist jedoch mit Blick auf historische Daten nur ein Teil der Huppenberger Kirchengeschichte. Bereits im 8. Jahrhundert wird eine Kapelle in „Huckinperc“ vermutet. 1315 benennt die Konradische Matrikel von Freising die Pfarrei „Chumstorf“ (Königsdorf) mit elf Filialen, darunter eben auch Huppenberg. Das seinerzeit bestehende Begräbnisrecht wurde später aufgehoben. Von einer Begutachtung 1560 ist vermerkt: „Khirch und khirchmaur sein paufellig. Sonst kein Mangel.“ Es sollten daraufhin aber noch 160 Jahre vergehen, bis ein Neubau entstand und im September 1722 die Weihe erhielt. Seither hat St. Margaretha in wechselvollen Zeiten viele Menschengenerationen überdauert. (Rosi Bauer)

