Arbeiten für den Rodelspaß am Blomberg

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Mit der Pistenraupe zieht Thomas März jun. Die Rodelbahn glatt, nachdem ein Spezial-Lkw vor zwei Tagen bereits Schnee auf der Bahn verteilt hat. © arp

Damit das Winterrodeln auf der Naturbahn am Blomberg so richtig Spaß macht, muss die Abfahrt mit einem speziellen System präpariert werden.

Wackersberg – Während die meisten Schneereste gerade geschmolzen sind, herrscht am Blomberg noch tiefster Winter – zumindest an zwei Stellen: Die beiden Schneedepots im Tal und an der Mittelstation des Sessellifts sind nach wie vor gut gefüllt. Und deshalb gibt es auch an diesem Wochenende wieder Rodelspaß auf der Naturbahn. Dafür, dass die Abfahrt wirklich Freude macht und die Bahn präpariert ist, haben in den vergangenen Tagen die Mitarbeiter der Bergbahn und die Firma März gesorgt.

Schneedepots macht Tauwetter wenig aus

Sechs Schneekanonen gibt es am Blomberg. Früher wurde damit die Skipiste beschneit. Das war aufwendig, dauerte, brauchte viel Energie und war entsprechend teuer. Vom Skibetrieb hat sich der Blomberg schon vor Jahren verabschiedet. Stattdessen wird nun nur noch Kunstschnee für die gut zwei Kilometer lange Rodelbahn produziert. „Etwa 3000 bis 4000 Kubikmeter brauchen wir pro Saison“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Edwin Bell. Zwischen 15. November und 15. Februar dürfen die Kanonen laufen. Am besten funktioniert die Produktion natürlich, wenn es richtig kalt ist. „Das gab es diesen Winter glücklicherweise ja auch immer mal wieder“, so Bell. Gelagert wird der Schnee aufgetürmt zu zwei sehr großen Haufen am Anfang und am Ende der Bahn. Diese komprimierte Lagerung hat den Vorteil, dass auch anhaltendes Tauwetter dem Ganzen nur wenig zusetzt.

Spezieller LKW mit Miststreuer

Verteilt wird der Schnee auf der Bahn dann mit einem speziell umgebauten Lastwagen. Der Wackersberger Landwirt Thomas März sen. und Bergbahn-Chef Hannes Zintel – ihre Unternehmen arbeiten seit 15 Jahren zusammen – mussten eine ganze Weile tüfteln, bis das optimale Gefährt, das der Aufgabe gewachsen ist, gefunden war. Was den Lkw so besonders macht, ist der Miststreuer. Der wird nicht als Anhänger hinterhergezogen, sondern ist am Ende der Ladefläche fix montiert. Sehr gleichmäßig wird so der Schnee, der an den Depots aufgeladen wird, auf der Bahn verteilt. „Vor zwei Tagen haben wir den Schnee ausgefahren“, sagt Bell. Am Freitagnachmittag verpasste Thomas März jun. der Bahn dann mit der Pistenraupe den Feinschliff. „Das funktioniert wie auf einer normalen Skipiste“, sagt er. Langsam arbeitet sich die Raupe zur Mittelstation vor, zieht dabei den Schnee schön glatt und hinterlässt sanfte Rillen. Meistens macht das Zintel selber oder März’ Bruder Stefan. „Ich bin heuer erst zum zweiten Mal unterwegs“, sagt Thomas März. Kurz muss er anhalten und entfernt einen größeren Ast aus der Bahn, „sonst haben wir Kleinholz“, sagt er und lacht. Möglichst alle Unebenheiten „rauszubügeln“ – das ist seine Aufgabe. Manchmal reicht die Pistenraupe dafür nicht. Dann kommt noch ein Hobel zum Einsatz, der die „brutalsten Buckel“ beseitigt.

Zwei Schneedepots gibt es am Blomberg. Edwin Bell, stellvertretender Betriebsleiter, steht hier vor dem Lager nahe der Talstation. © arp

„Wenn es heute Nacht nochmal friert, dann ist das in der Früh Bombe“, sagt März und schaut auf die planierte Fläche, die hinter dem Fahrzeug liegt. Er hofft, dass sie noch genau so unberührt ist, wenn sie die ersten Rodler an diesem Samstag befahren. Das ist allerdings nicht immer so. „Da machst du dir eine Mordsarbeit und direkt hinter der Pistenraupe läuft ein Wanderer über die Bahn. Und unten kommt dir schon der nächste entgegen.“

21 Öffnungstage in dieser Saison

Sollte in der Nacht Schnee gefallen sein, wird März am Samstag in der Früh noch einmal die Bahn präparieren. Auch zwischendurch müsse das immer wieder gemacht werden, wenn Betrieb herrscht, erklärt Bell. „Wir präparieren manchmal drei- bis viermal am Tag.“ Gibt es Schnee, wird auch kurzfristig entschieden, ob der Rodellift nahe dem Blomberghaus noch einmal in Betrieb geht. Etwas Regen macht der Bahn übrigens wenig aus. Der würde zwar den frisch eingebrachten Schnee wegwaschen. „Der isoliert aber das, was drunter ist“, sagt Bell. 21 Tage war in dieser Saison auf der Winterrodelbahn Betrieb. Geöffnet ist außerhalb der Ferien nur am Wochenende. Sieben Mal konnte samstags das Nachtrodeln auf Schnee stattfinden. An diesem Wochenende dürfte sich die Bilanz weiter verbessern.

Infos

Winterrodelbahn und Sessellift sind am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Am Samstag gibt’s zudem von 19 bis 22 Uhr Nachtrodeln. Weitere Infos auf www.der-blomberg.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.