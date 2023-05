Autokauf mit verheerenden Folgen: 21-Jähriger muss in die Psychiatrie

Von: Rudi Stallein

Teilen

Vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen stand nun ein junger Mann aus Baden-Württemberg. © Volker Ufertinger

Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und einigem mehr musste sich ein 21-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Alles hatte mit einem Autokauf in Wackersberg begonnen.

Wackersberg/Wolfratshausen – Ein Autokauf in Wackersberg am Gründonnerstag 2021 hatte für einen jungen Mann aus Baden-Württemberg verheerende Folgen. Zwei Jahre später musste sich der heute 21-Jährige vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung, Unfallflucht sowie unerlaubten Besitzes und Führens einer verbotenen Waffe wurde er zu sechs Monaten Jugendstrafe verurteilt. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

„Die Sache mit dem Auto, das war dumm von mir“, sagt der Angeklagte

„Die Sache mit dem Auto, das war dumm von mir“, räumte der Angeklagte vor Gericht ein. Im Internet hatte er damals sein Traumauto entdeckt, ein weißes Cabrio, für unter 500 Euro. „Ich wollte es nach Karlsruhe bringen, das Auto dort reparieren und stehen lassen, bis ich einen Führerschein habe“, erklärte der zur Tatzeit 19 Jahre junge Baden-Württemberger.

Eigentlich habe er vorgehabt, das Auto von Freunden abholen zu lassen. Dazu kam es nicht. Stattdessen entschied er sich, nachdem er die Nacht im Auto geschlafen hatte, den Wagen trotz defekter Bremsen selbst die 300 Kilometer nach Hause zu steuern.

Rentner und dessen Sohn stellen den Flüchtigen

Die Fahrt endete nach rund 30 Metern. In der ersten Kurve war der junge Mann, der zuvor noch nie ein Auto gesteuert hatte, in die Leitplanke gefahren und beim Zurücksetzen gegen ein Garagentor gekracht. Als die Hausbesitzerin und weitere Dorfbewohner dazukamen, flüchtete der junge Mann, wurde jedoch wenig später von einem Rentner und dessen Sohn gestellt und zum Tatort „zurückbeordert“, wo ihn die Polizei in Empfang nahm.

Butterfly-Messer auf Marktplatz mitgebracht

Eine Blutprobe ergab, dass nicht nur das Auto, sondern auch der Fahrer fahruntüchtig war. Er gab zu, an den Tagen vorher „gekifft und mal Speed gezogen“ zu haben. „Ich wollte nur unbedingt fahren. Ich hatte nicht vor, irgendwas Schlechtes zu tun“, beteuerte der Beschuldigte in der Verhandlung.

Das galt aus seiner Sicht auch für die zweite Anklage, die vor dem Jugendschöffengericht mit verhandelt wurde. Am 10. April vorigen Jahres hatte der Heranwachsende auf einem Marktplatz in Karlsruhe gebrüllt: „Ich bringe alle um.“ In seiner Kleidung führte er damals ein verbotenes Butterfly-Messer mit sich. Dieses habe er „ganz legal in einem Laden in Pforzheim gekauft“, erklärte er vor Gericht.

Aufgewachsen in schwierigsten Verhältnissen

Die Verhandlung am Amtsgericht, zu der der Angeklagte aus der Psychiatrie vorgeführt worden war, wo er seit seiner Festnahme im Oktober 2021 untergebracht ist, offenbarte, dass der in schwierigsten Verhältnissen aufgewachsene Beschuldigte in den vergangenen Jahren zahlreiche Straftaten begangen hat. Er war ein Dutzend Mal verurteilt worden und hatte einige Jahre in Heimen und in Jugendhaftanstalten verbracht. Zuletzt war er wegen räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Raub zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Ende 2021 war bei dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie festgestellt worden. Regelmäßiger Cannabiskonsum habe die Erkrankung in der Folgezeit verstärkt, führte ein medizinischer Gutachter in der Verhandlung in seinem ausführlichen Bericht aus.

„Er darf nie wieder Cannabis konsumieren“, betonte der Gutachter

„Ich bin nicht krank! Mir geht’s super! Ich bin klar im Kopf!“, rief der Beschuldigte wiederholt dazwischen. Nach Einschätzung des Mediziners bestehe bei dem 21-Jährigen „ein deutlich erhöhtes Risiko“, dass er Gewalttaten begehe, wenn er nicht behandelt werde und weiter Drogen nehme. „Er darf nie wieder Cannabis konsumieren“, betonte der Gutachter. Dies führe dazu, dass „die Krankheit immer schlimmer und schlimmer“ werde.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Nach einem speziellen psychologischen Test war der Angeklagte „in die höchste Risikokategorie“ eingestuft worden. Das Schöffengericht folgte der Einschätzung des Gutachters. Zwar attestierte es dem Heranwachsenden bei den hier verhandelten Taten eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit, hob aber auch die Gefahr hervor: „Wenn einer weitere Straftaten begeht, dann Sie.“ Vor allem, weil es an Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft fehle.

Richterin: „Unbehandelt werden Sie irgendwann irgendwem sehr weh tun.“

„Wir würden sie heute in die Obdachlosigkeit geben und in neue Straftaten“, begründete Richterin Friederike Kirschstein-Freund die Entscheidung des Gerichts. „Unbehandelt werden Sie irgendwann irgendwem sehr weh tun.“

Der Angeklagte äußerte in seinem letzten Wort einen Wunsch: „Dann gehe ich in die Psychiatrie. Aber das soll dann nach zwei, drei Jahren zu Ende sein, damit ich weiß, dass es absehbar ist.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.