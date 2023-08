Lastwagen kippt um: Staatsstraße vier Stunden lang gesperrt

Unfall auf S2072

Umfangreiche Bergungsabeiten waren am Dienstag nach einem Lkw-Unfall auf der Staatsstraße 2072 notwendig. Die Fahrbahn war über vier Stunden lang komplett gesperrt.

Wackersberg - Nach Angaben der Beamten war ein 40-jähriger Tölzer Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr auf der Staatsstraße 2072 mit einem Lastwagen in Richtung Bad Tölz unterwegs, als er auf Höhe von Bibermühle aufs schmale Bankett kam. In der Folge kippte der Lastwagen um und blieb auf der Seite in der Böschung liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in die Tölzer Stadtklinik.

Zwang ein anderes Fahrzeug den Lastwagen zum Ausweichen?

Derzeit versucht die Polizei zu ermitteln, warum der Lastwagen zu weit nach rechts kam. Im Raum steht auch die Möglichkeit, dass der Tölzer einem anderen Fahrzeug ausweichen musste und dessen Fahrer das Weite suchte. Zu der möglichen Fahrerflucht konnte der Fahrer des Lastwagens bislang aber noch nicht befragt werden. Sachdienliche Hinweise hierzu werden von der Tölzer Polizeiinspektion erbeten unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

Staatsstraße 2072 kann erst nach vier Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden

Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Zudem wurden drei Bäume beschädigt. Weiterer Flurschaden entstand offenbar nicht. Neben einem Abschleppunternehmen, das den auf der Seite liegenden Lastwagen bergen musste, waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Tölz und Arzbach sowie der zuständige Kreisbrandmeister im Einsatz. Erst gegen 16 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

