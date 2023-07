Wackersberg: Balkonkraftwerke bleiben Einzelfall-Entscheidung

Von: Felicitas Bogner

Balkonkraftwerke in Wackersberg? Der Gemeinderat weicht nicht von der Satzung ab und bleibt bei EInzelfallentscheidungen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Wackersberger Gemeinderat spricht sich gegen eine Änderung der Ortsgestaltungssatzung aus. Weiterhin werden Anträge für Balkonkraftwerke oder PV-Anlagen im Garten von Fall zu Fall entschieden.

Wackersberg – Balkonkraftwerke erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Auch im Wackersberger Gemeinderat stand nun ein Grundsatzbeschluss zum Umgang mit Solaranlagen auf Balkonen und in Gärten an. Wie berichtet war in der Juni-Sitzung des Gemeinderats ein Antrag auf Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung vertagt worden, damit sich der Bauausschuss grundsätzliche Gedanken zum Umgang mit entsprechenden Anträgen machen konnte. Denn in der Ortsgestaltungssatzung ist festgehalten, dass Photovoltaik-Anlagen prinzipiell nur auf dem Dach anliegend installiert werden dürfen. Zuletzt gingen aber, wie in vielen anderen Gemeinden auch, Anträge auf Abweichung von der Satzung bei der Kommune ein.

Wackersberg: Ortsteile mit verschiedenen Ortsbildern

Die Einschätzung der Bauausschuss-Mitglieder gab Bürgermeister Jan Göhzold nun in der Ratssitzung am Dienstag bekannt: „Es macht in einer Flächengemeinde wie Wackersberg wenig Sinn, eine grundsätzliche Regelung festzulegen. Damit empfiehlt der Bauausschuss, über etwaige Anträge weiter von Fall zu Fall entscheiden.“

Bereits in der Juni-Sitzung hatte Göhzold angemerkt, dass er aufgrund der unterschiedlichen Ortsbilder der verschiedenen Ortsteile der Gemeinde „eine allgemeingültige Verfahrensfreiheit“ kritisch fände. „Arzbach ist beispielsweise viel ländlicher geprägt als Am Hoheneck“, argumentierte er damals. Göhzold ergänzte am Dienstag: „Man muss auch dazu sagen, dass es bisher nicht erschlagend viele Anträge bei uns gab. Es ist also zu bewerkstelligen, wenn es weiter bei Einzelfallentscheidungen bleibt.“ Der Beschlussvorschlag, die Satzung nicht zu ändern, wurde bei der Abstimmung durchgewunken. Es gab drei Gegenstimmen. Direkt im Anschluss befassten sich die Gemeinderäte gleich mit zwei entsprechenden Abweichungsanträgen.

Zwei Anträge genehmigt

In einem davon ging es um eine Balkon-PV-Anlage in Unterfischbach. Der Gemeinderat bewilligte das Vorhaben der Antragsteller unter der Voraussetzung, dass die Anlage nicht aufgeständert wird und einen dunklen Farbton aufweist. Es gab keine Gegenstimme. Ebenso einstimmig fiel das Okay des Gremiums zu einer Freiflächenanlage mit zwei Modulen in einem Garten Am Hoheneck aus. „Die Umgebung ist städtisch geprägt, und die Solaranlage im Garten ist von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht sichtbar“, sagte der Rathauschef. Auch hier ist ein dunkler Farbton Vorgabe der Kommune.

