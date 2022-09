Wackersberg: Bauarbeiten an B 472 bald fertig: Einfädelspur statt Linksabbiegen

Von: Felicitas Bogner

Die Baumaßnahme an der Auffahrt Tölz-West ist bis auf wenige kleine Restarbeiten abgeschlossen. Die Verkehrsteilnehmer können die Direktrampe und neue Einfädelspur bereits befahren. © arp

Die Direktrampe sowie die neue Einfdädelspur an der B 472 auf Höhe der Ausfahrt Tölz-West sind schon befahrbar. Die Baumaßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird bald abgeschlossen.

Wackersberg – Für den Verkehr geöffnet ist seit Anfang der Woche die neue Einfädelspur an der Bundesstraße 472 auf der Höhe der Ausfahrt Tölz-West. Nun stünden noch kleinere Restarbeiten aus, wie Stefan Vogt vom Staatlichen Bauamt in Weilheim auf Nachfrage mitteilt.

An diesem Freitag findet ihm zufolge die Abnahme der Baustelle statt. „Es ist alles schon befahrbar, allerdings warten wir noch auf die Schilder für die Wegweisung “, berichtet Vogt. Bis die Wegweiser aufgestellt sind, könne es noch bis zu sechs Wochen dauern. Die Produktion sei bereits vor drei Wochen in Auftrag gegeben worden. „Bis dahin gilt die Übergangslösung, dass man verkehrsrechtlich gesehen – wie bisher – an der Einmündung der Staatsstraße 2064 in die Bundesstraße 472 links in Richtung Miesbach abbiegen kann. Sobald die Schilder da sind, wird hier dann die vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts gelten“, erklärt Vogt die aktuelle Übergangslösung. Allerdings macht er darauf aufmerksam, dass Linksabbieger auch ab jetzt schon die Direktrampe und Einfädelspur nutzen können. Alle anderen notwendigen Straßenschilder seien bereits aufgestellt.

Mehr Verkehrssicherheit durch Direktrampe

Hintergrund für das seit zirka elf Monaten laufende Straßenbauprojekt ist wie berichtet die Erhöhung der Verkehrssicherheit an dieser Stelle, da man als Linksabbieger von der Benediktbeurer Straße in Richtung Bad Tölz bis dato den Bundestraßen-Verkehr kreuzen musste. Immer wieder war es zu schweren – teils tödlichen – Unfällen gekommen.

Die Fahrer werden nun durch die fertig ausgebaute, bestehende Unterführung und dann über die neue Einfädelspur auf die B 472 in Richtung Miesbach geleitet. Die Baustelle sei im Großen und Ganzen nach Plan verlaufen. „Es kam zu keinen Katastrophen, und es lief eigentlich alles völlig geräuschlos über die Bühne“, so Vogt.

Bauamt lobt Verständnis der betroffenen Anwohner

Ein besonderer Dank gelte den Anwohnern des Wackersberger Ortsteils Steinsäge. „Die Anwohner waren von den Arbeiten sehr betroffen, mussten teilweise sogar eine Vollsperrung ertragen und Umwege in Kauf nehmen, aber es hat jeder Verständnis gezeigt, und wir konnten gut arbeiten“, sagt er. Ein privater Grundstückseigentümer musste für die Maßnahme zur Verkehrssicherheit ein Stück seines Waldes verkaufen. „Und auch das hat ohne große Streitereien gut geklappt, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Darüber sind wir sehr froh“, bilanziert Vogt.

