Wackersberg: Bessere Entlohnung für Azubis in der Kita

Ein Kind spielt in einer Kita. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Um die Entlohnung von Auszubildenden, die im gemeindlichen Kindergarten ihr Berufspraktikum absolvieren, ging es neulich im Wackersberger Gemeinderat.

Wackersberg – Obwohl das Thema keinen aktuellen Anlass hatte, sorgte es dennoch für Entrüstung in der jüngsten Sitzung des Wackersberger Gemeinderats. Es ging um die Entlohnung von Auszubildenden, die im gemeindlichen Kindergarten ihr Berufspraktikumsjahr absolvieren – eine Thematik, die alle Kommunen betreffen dürfte, die eine eigene Kindertagesstätte betreiben.

Keine allgemein gültige Regelung für Praktikumsentlohnung

Da es für den Personenkreis, der innerhalb seiner vierjährigen Ausbildung zum Erzieher ein Berufspraktikumsjahr absolviert, keine allgemein gültige Regelung gibt, werden für diesen Zeitraum Beträge um die 600 Euro monatlich bezahlt. „Ich finde es eine absolute Frechheit, wie hier mit den Auszubildenden umgegangen wird“, erklärte in der Sitzung Bürgermeister Jan Göhzold, zumal „wir diese Leute nach der Ausbildung brauchen, ja sogar massiv brauchen“. Es sei absolut nicht nachvollziehbar, wieso die Entlohnung für diesen Personenkreis während seiner Ausbildung etwa 600 Euro monatlich unter dem Tarif des öffentlichen Dienstes liege, er nach der Ausbildung aber dem öffentlichen Dienst absolut gleichgestellt sei. „Wenn wir hier einen Schritt nach vorne machen, wird sich das zukünftig für uns sicher auszahlen“, so Göhzold.

Wackersberg will nach Ausbildungsordnung des öffentlichen Dienstes entlohnen

Vier Jahre dauert in der Regel die Ausbildung zur Erzieherin an einer entsprechenden Fachschule. Davon wird lediglich das sogenannte Praktikumsjahr in einer Tagesstätte verbracht. Im Normalfall ist im Arzbacher Kindergarten jeweils eine Auszubildende tätig. Der Wackersberger Rat beschloss, die Auszubildenden im gemeindlichen Kindergarten künftig nach der Ausbildungsordnung des öffentlichen Dienstes zu Entlohnen und auch deren Urlaubsregelung zu übernehmen.

