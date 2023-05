Wackersberg braucht mehr Betreuungsplätze

Von: Melina Staar

Teilen

Einen Rückblick auf das vergangene Jahr sowie einen Ausblick auf kommende Themen trug Bürgermeister Jan Göhzold (re.) in der Bürgerversammlung im Gasthaus Fischbach vor. © Arndt Pröhl

Eigentlich schön: In Wackersberg werden viele Babys geboren. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass die ohnehin schon vollen Krippen und Kindergärten Probleme bekommen. Die Gemeinde wird nachrüsten.

Wackersberg – Ein „interessantes Problem“ benannte Bürgermeister Jan Göhzold gleich zu Beginn der Wackersberger Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus Fischbach. Denn die Geburtenzahlen sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Waren es 2021 noch 38, so kamen im Jahr darauf 47 Neubürger zur Welt. Einerseits erfreulich, andererseits aber auch problematisch, denn schon jetzt sind alle Plätze in Krippe und Kindergarten belegt. „Wir werden nicht um einen Krippen- und Kindergarten-Bau herumkommen“, sagte Göhzold. Zwar wolle man prüfen, inwiefern eine Platz-Splittung möglich sei. Hier geht es darum, dass sich mehrere Kinder einen Kindergartenplatz teilen, wenn beispielsweise eines nur zwei, das andere drei Tage die Einrichtung besucht. „Aber es wird knapp, wir müssen schauen, ob das funktioniert.“

Er erinnerte daran, dass es beim Bau der Krippe teilweise Kritik gab, ob man sie überhaupt brauche. „Jetzt ist sie voll belegt.“ Derzeit sind noch vereinzelt Kinder aus anderen Gemeinden in der Krippe untergebracht. „Diese werden wir nicht mehr aufnehmen können.“

Grundschule: Kombi-Klasse auch in Stufe 3 und 4 angedacht

Die Grundschule besuchen momentan 139 Kinder. Bei einem Elternabend sei das Thema angesprochen worden, auch in den Jahrgangsstufen 3 und 4 Kombi-Klassen einzurichten. Seit Jahren werden bereits die ersten beiden Jahrgangsstufen in Wackersberg kombiniert. Er gehe davon aus, dass die Kombi von 3 und 4 ebenfalls komme, sagte Göhzold. „Wir werden das hinbekommen“, sagte er mit Blick auf die Bedenken einiger Eltern. Die Sorgen hätten sich vor allem darauf bezogen, ob die Viertklässler für den Übertritt auf die weiterführenden Schulen genügend Förderung erhalten. „Die Kinder kriegen das hin“, war sich Göhzold sicher.

Jüngere Wackersberger – aber auch alle anderen Altersgruppen – können sich ab Juli über den neuen Spielplatz am Hoheneck freuen. Wie berichtet werden dort auch Sportgeräte für Ältere aufgebaut, neben einem Pumptrack und anderen Attraktionen. Der Platz am Hoheneck wurde frei, weil die dortigen Container für Flüchtlinge abgebaut wurden. Die Unterkünfte an der Steinsäge stehen noch – und werden weitere fünf Jahre auf dem Nachbargrundstück bleiben. In Wackersberg leben laut Göhzold derzeit 41 Geflüchtete, darunter hauptsächlich Ukrainer. Laut Quote müsste das Dorf allerdings 83 Personen beherbergen. „Daher müssen wir eine Unterkunft errichten“, sagte Göhzold, der ergänzte: „Das Thema ist sicher nicht bei allen beliebt, aber wir als Gemeinde müssen unseren Teil dazu beitragen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.