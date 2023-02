Unter Drogen mit E-Scooter gegen Auto gebrettert: „Ein Wunder, dass Sie noch stehen“

Von: Rudi Stallein

Mit einem E-Scooter hat eine 19-Jährige aus Oberfischbach im Sommer vergangenen Jahres einen schweren Unfall gebaut. Ursächlich war wohl Drogeneinfluss. Dafür stand die junge Frau jetzt vor Gericht. © dpa

Eine 19-Jährige krachte unter Drogeneinfluss mit ihrem E-Scooter in einen Pkw. Deshalb musste sich die Oberfischbacherin nun vor Gericht verantworten.

Oberfischbach/Wolfratshausen – Als die Richterin die Unfallbilder vor sich auf dem Tisch ausbreitete, verlor die Angeklagte für einen Moment die Fassung. Die junge Frau wischte sich Tränen aus den Augen, als sie sich wieder auf ihren Platz setzte, während die Worte der Richterin nachhallten: „Dass Sie hier noch stehen, ist ein Wunder.“

Bei dem Unfall wurde die junge Frau schwer verletzt

Am 25. Juli vorigen Jahres war die 19-Jährige bei Oberfischbach mit einem E-Scooter quer über die Kreisstraße geschossen und in einen Pkw gekracht. Schwerverletzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Im Blut der Frau fanden sich Rückstände von Cannabis und Kokain. Auf die Drogen war der Unfall nach Einschätzung einer Sachverständigen auch zurückzuführen.

Anklage wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung

Nun musste sich die Tölzerin am Wolfratshauser Amtsgericht wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässigen Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Versicherungsschutz vor dem Jugendgericht verantworten. Dabei wurde eine weitere Anklage gleich mitverhandelt: Am 5. März 2022 hatte die junge Frau zwei Polizisten beleidigt. Das Gericht ließ mit seinem Urteil Milde walten.

Oberfischbach/Wolfratshausen: An den Unfall hat die Angeklagte keine Erinnerung

An den Unfall selbst hat die Angeklagte nach eigener Aussage keine Erinnerung. Sie wisse nur noch, dass sie, nachdem sie eine gute Stunde auf einer Bank gesessen hatte, die Straße hinabgefahren sei, um auf der anderen Seite der Kreisstraße auf den Radweg nach Bad Tölz zu kommen. Dass sie Cannabis konsumiert habe, räumte sie ein. Die andere Droge könne sie sich nicht erklären. „Ich konsumiere kein Kokain“, beteuerte die Verkäuferin. Möglicherweise sei ihr das am Wochenende zuvor beim Feiern in München ins Getränk gemischt worden.

Eine Narbe auf der Stirn erinnert an den Unfall

Warum sie mit ihrem E-Scooter einfach über die Kreuzung geschossen war, konnte sie ebenfalls nicht erklären. „Vielleicht war ich durch die Kopfhörer abgelenkt.“ Der Pkw hatte sie mit der Stoßstange erwischt, die Rollerfahrerin war gegen die Windschutzscheibe geflogen. Eine Narbe auf der Stirn erinnert sie daran.

Einige Monate vor dem Unfall hatte die Frau zwei Beamte beleidigt

Gut in Erinnerung geblieben war der Beschuldigten dagegen die Begegnung mit zwei Polizisten im Frühjahr vorigen Jahres. Als sie betrunken, wie sie selbst einräumte, vom Feiern nach Hause gekommen war und ihren Schlüssel gesucht hatte, sei plötzlich die Polizei gekommen. Ein am Boden liegender Betrunkener hatte sie beschuldigt, ihn ausgeraubt zu haben. „Ich wusste gar nicht, was abging. Ich musste mit zur Polizei, war stundenlang in der Zelle“, erklärte die Angeklagte noch immer hörbar verärgert.

Vor Ort sei ein normales Gespräch mit der Frau nicht möglich gewesen, berichtete ein Polizist von der lautstarken Auseinandersetzung. „Sie hat sich überhaupt nicht beruhigen lassen.“ Nach 15 bis 20 Minuten habe sich der Konflikt derart hochgeschaukelt, dass die 19-Jährige die zwei Beamten als „Wichser“ beschimpft hatte.

Eine Anti-Aggressionstherapie habe der jungen Frau gutgetan

Weil es nicht das erste Mal war, dass die Angeklagte und die Richterin sich gegenübersaßen, „ist sie sehr besorgt, hier einen Arrest zu bekommen“, erklärte Jugendgerichtshelferin Lena Wahner. „Aber ich habe den Eindruck, dass sie erkannt hat, dass sie so nicht leben will.“ Eine Anti-Aggressionstherapie habe der jungen Frau gutgetan, derzeit bemühe sie sich um einen Ausbildungsplatz. Ihr Berufsziel sei, Flugbegleiterin zu werden. „Gespräche mit der Caritas über ihr Suchtverhalten sind sicher sinnvoll“, empfahl Wahner. „Ein Arrest wäre jetzt nicht angebracht.“

Richterin lässt beim Urteil Milde walten

Diese Einschätzung teilten der Staatsanwalt und Richterin Friederike Kirschstein-Freund. Sie sprach die Tölzerin in allen Anklagepunkten schuldig und ordnete drei Gespräche mit der Caritas-Suchberatung, ein Drogenkonsumverbot für ein Jahr (inklusive monatlicher Screenings) sowie ein Alkoholkonsumverbot für die Dauer von sechs Monaten an. Von einer Geldauflage als „Denkzettel“ sah die Richterin ab. „Das waren genug Denkzettel“, erklärte die Richterin hinsichtlich der Verletzungen, die die junge Frau erlitten hatte sowie rund 4000 Euro Sachschaden. Die Angeklagte nahm das Urteil an. Und beherzigt womöglich auch den Rat der Richterin: „Versuchen Sie, ein bisschen ruhiger zu werden.“

