Wackersberg freut sich über EU-Förderung für Mehrgenerationen-Begegnungsstätte

Leader

Von Felicitas Bogner schließen

Die Gemeinde Wackersberg hat Grund zur Freude: Die geplante Mehrgenerationen-Begegnungsstätte bekommt einen großen Zuschuss aus Leader-Fördergeldern. Baubeginn ist bereits nächstes Frühjahr.

Wackersberg – Die Planungen für eine Mehrgenerationen-Begegnungsstätte in Wackersberg befinden sich auf der Zielgeraden. Im Frühjahr 2023 sollen die Bauarbeiten Am Hoheneck – vor dem Heizkraftwerk – beginnen. Am Freitag überreichten Andreas Wüstefeld, der Leader-Aktionsgruppen (LAG)-Manager, sowie der 2. LAG-Vorsitzende Michael Müller und Johann Kölbl vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Rosenheim (AELF) dem Wackersberger Bürgermeister Jan Göhzold offiziell die große blaue Mappe. Die Gemeinde darf sich über einen Förderbescheid in Höhe von insgesamt 163 447 Euro freuen.

Leader unterstützt die Entwicklung der ländlichen Regionen in Bayern mit EU-Geldern und Finanzmitteln des Freistaats. Die aktuelle Förderperiode neigt sich nun dem Ende zu. „Das erste Projekt, das Leader in dieser Periode von 2014 bis 2022 gefördert hat, war der Bewegungsparcours in Geretsried, und so schließt sich mit diesem letzten Projekt nun der Kreis mit einem Bewegungsprojekt in Wackersberg“, sagte Michael Müller bei der Übergabe im Wackersberger Rathaus.

Asphaltierter Pumptrack geplant

Konkret geplant ist, auf dem etwa 2600 Quadratmeter großem Areal kurz vor dem Isarstausee eine asphaltierte Pumptrack-Anlage sowie eine Spielanlage für alle Teile der Bevölkerung zu bauen. „Es soll eben nicht nur ein herkömmlicher Spielplatz für Kinder sein, sondern es sollen auch Bewegungsgeräte für Erwachsene hinkommen“, erklärt Müller. Für die Planung wurde auch die Bevölkerung mittels einer Bürgerbefragung ins Boot genommen. „Dabei kam unter anderem die Anregung einer Erzieherin der Lebenshilfe, dass wir auch behindertengerechte Spielgeräte bedenken sollten“, berichtete Maria Wolf, Familienbeauftragte des Gemeinderats. „Das finde ich besonders toll, denn es stimmt, dass an den meisten Spielplätzen keine Geräte beispielsweise für Kinder im Rollstuhl sind.“

Daher sollen neben klassischen Spielplatzgeräten auch Sportgeräte für Erwachsene sowie eine behindertengerechte Schaukel und andere Geräte mit Rampen errichtet werden. „Die Spielgeräte sind naturnah gestaltet, die für Erwachsene sind aus Metall“, erklärte Göhzold. Überdies stehe eine Renaturierung des Kiesbolzplatzes auf der Agenda sowie die Installation von Ruhebänken, Fahrradständern, Mülleimern, Schildern und Zäunen.

Baumbestand bleibt erhalten

Für die Projektumsetzung seien Tiefbau- und Oberflächenarbeiten, wie beispielsweise Bodenarbeiten nötig. „Der aktuelle Baumbestand bleibt aber erhalten“, sagte Göhzold. An der Stelle, an der bis vor zirka eineinhalb Jahren die Flüchtlingscontainer aufgebaut waren, soll der Pumptrack hinkommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf zirka 389 000 Euro. Die Gemeinde stemmt nach Abzug der Fördermittel die restlichen Kosten“, so der Rathauschef. Die ersten Bagger sollen spätestens im April kommenden Jahres anrücken. „Aktuell befinden wir uns in der Ausschreibung. In der kommenden Gemeinderatssitzung wollen wir die Vergabe der Aufträge denn beschließen, schildert der Bürgermeister die weiteren Schritte. Er rechne damit, dass die Anlage im Sommer 2023 eröffnet werden kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.