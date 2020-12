Für stressfreie Weihnachten: Gasthöfe in Wackersberg bieten Festtagsbraten zum Fertigkochen an

Ein Restaurantbesuch zu Weihnachten fällt heuer aus. Wer an den Feiertagen trotzdem nicht lange in der Küche stehen will, für den gibt es in Wackersberg ein Angebot.

Arzbach/Fischbach – Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage haben sich zwei Gasthöfe in der Gemeinde Wackersberg in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Sie bieten die Zutaten für ein komplettes Festtagsessen an, das man zuhause fertig kochen kann: Essen „to cook“.

Da ist zum einen der „Arzbacher Hof“. Obwohl das Restaurant aus den bekannten Gründen geschlossen bleibt, muss der Gast trotzdem nicht auf die feinen Schmankerl der dortigen Küche verzichten. „Arzbacher Hof to cook“ heißt die Zauberformel, so die dortigen Wirtsleute. Bedeutet: Sechs Gerichte bietet die beliebte Gaststätte „kochfertig für dahoam.“ Alles frisch vom Küchenteam zubereitet. Fleisch, Beilagen und Soßen verpackt in Boxen, die zur Abholung bereitgestellt werden.

In 10 bis 20 Minuten ist das perfekte Weihnachtsmenü fertig

Wirt Thomas Linke: „Mit einer kurzen Kochzeit von 10 bis 20 Minuten kann kinderleicht das perfekte Weihnachtsmenü in den eigenen vier Wänden gezaubert und genossen werden.“ Die Anleitung wird beigelegt. Die Box gibt es mit passenden Beilagen in folgenden Varianten: Hirsch, Böfflamott, Rinderfilet, Strohschwein, Ente und Veggie. Als kleine Weihnachtsüberraschung wird ein Dessert beigelegt. Erhältlich ist das Angebot ab einer Bestellung für zwei Personen.

Um die ideale Garzeit zu finden, wurde jedes Gericht in der Planungsphase mehrfach zubereitet, um laut Linke „wirklich beste Qualität bieten zu können“. Dem Wirt und seiner Frau Michaela schwebte die Idee für das „Arzbacher Hof to cook“ schon lange vor. Ihre jahrelange Erfahrung im Bereich Catering war bei der Verwirklichung sehr hilfreich, sagen sie. Nun gab es bereits erste Rückmeldungen: „Wahrhaft ein Festessen und wirklich absolut einfach in der Zubereitung.“

Frische bayerische Bauernenten und Ganserl

Auch Firmen finden die Idee beeindruckend und haben anstatt der sonst üblichen Weihnachtsfeier Boxen als Geschenk für ihre Mitarbeiter bestellt. Die Wirtsleute: „Unser Wunsch ist es, genau jetzt nah an unseren Gästen zu bleiben und allen Umständen zum Trotz mit einem Festtagsschmaus das Weihnachtsfest zu bereichern. Frei nach dem Motto: „Sei unser Gast – bei Dir daheim.“

Bestellungen sind möglich unter Telefon 08042/8408, per WhatsApp an 0176/70730688 oder per E-Mail an info@arzbacherhof.de. Die Abholung ist am Mittwoch, 23. Dezember, 8 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 24. Dezember, zwischen 8 und 12 Uhr möglich.

Auch der Landgasthof Fischbach bietet bei Bestellung (Telefon 08041/4817) bis 16. Dezember einen „Weihnachtsbraten für dahoam“ zum Selberkochen. Wirtin Marianne Steingruber: „Wir haben frische bayerische Bauernenten und Ganserl gewürzt, gefüllt und vorgebraten mit Beilagen und feiner, servierfertiger Sauce.“ Eine ganze Bauernente mit rund vier Portionen kostet beispielsweise 59 Euro.

Lesen Sie auch:

Tölzer Sternekoch Erich Schwingshackl sahnt wieder im „Gault & Millau“ ab

Mutig: Mitten im Corona-Lockdown eröffnet in Bad Tölz ein neues Restaurant

Christmetten und Krippenspiele: Kirchengemeinden in Bad Tölz-Wolfratshausen gehen zu Weihnachten neue Wege

Von Hans Demmel