Gesang verbindet: Zwei Chöre kommen sich näher

Die Kirchenchöre von Wackersberg und Colombaro wollen eine Partnerschaft eingehen. Bei einer Begegnung am italienischen Iseosee haben sie sich näher kennengelernt

Wackersberg/Colombaro– Mit der gegenseitigen Verständigung hapert es noch ein bisschen. Aber wenn sie gemeinsam zu singen anfangen, dann sind alle sprachlichen Barrieren überwunden. Der Wackersberger Kirchenchor stimmt „Großer Gott, wir loben dich“ auf Italienisch an, und der Chor Maria Assunta von Colombaro antwortet mit zwei akzentfrei auf Deutsch gesungenen Strophen des

„Te Deums“.

Die Zuhörer in der Pfarrkirche von Colombaro sind bei diesem besonderen Gottesdienst von der ersten Minute an ergriffen. Gesang verbindet – das spüren sie alle bei dieser Sonntagsmesse, die die beiden Chöre gemeinsam gestalten. Traditionelle und moderne Kirchenlieder sind zu hören, Rita Reiter begleitet den Chor auf der Harfe, die Wackersberger Mezzosopranistin Barbara Hölzl singt ein Solo, und Klaus Seidl übernimmt beim Eröffnungslied kurzerhand den Dirigentenstab für beide Chöre.

Die Wackersberger haben die über 400 Kilometer weite Fahrt auf sich genommen, um dem von Massimo Bonardi geleiteten Chor von Maria Assunta einen Gegenbesuch abzustatten. Im vergangenen Herbst haben sie sich einander erstmals vorgestellt, als die Sänger aus der Gemeinde Corte Franca (zu der auch der Ort Colombaro gehört) ihre Fühler nach einer Partnerschaft mit einem Ort in Bayern ausstreckten. Als zurückgezogene Mäzenin unterstützt Alceste Bono diese Begegnungen von Anfang an – und erhält als kleines Dankeschön ein Holzkreuz aus der Werkstatt von Benedikt Kloiber in Wackersberg. Als Organisatorin der Italien-Fahrt überreicht Zenzi Ostler im Namen des Chors das Geschenk bei einem Besuch in der Bono-Villa.

+ Dank für die Gönnerin (v. li.): Anja Ferrari, Chorleiter Massimo Bonardi und Zenzi Ostler, die Alceste Bono (vo.) ein Holzkreuz aus Wackersberg schenkte.

„Wir haben euch als sehr herzliche Menschen kennengelernt“, sagt Dirigent Bonardi beim offiziellen Abendessen. „Wir freuen uns über dieses Wiedersehen bei uns.“ Der dortige Bürgermeister Gianpetro Ferrari – mit der Amtsschärpe in den Landesfarben – strahlt übers ganze Gesicht, als ihm der Wackersberger Rathauschef Alois Bauer das Gemeindewappen überreicht. Wackersbergs Dirigent Klaus Seidl freut sich mit seinem Chor über eine Fahne mit dem Altarbild von Maria Assunta (Mariä Himmelfahrt). „Jetzt müssen wir nur noch eine Fahnenabordnung aufstellen, dann können wir bei allen unseren Festen auch mitmarschieren“, scherzt Seidl. Er schenkt den Italienern eine Isarwinkler Kuhglocke und ein von allen unterschriebenes Bild des Wackersberger Chors – aus dem Fotostudio von Sopranistin Bettina Schwaiger.

+ Der Wackersberger Chorleiter Klaus Seidl mit dem Geschenk der Gastgeber: Eine Fahne mit dem verkleinerten Altarbild der Kirche von Colombaro.

Als wertvolle Dolmetscher und auch als kundige Reisebegleiter nehmen sich die Tölzer Kinder- und Jugendärztin Anja Ferrari und ihre (in Colombaro verheiratete) Schwägerin „Miki“ Ferrari der Isarwinkler Besucher an. Ferrari-Tochter Lara verliest beim Festabend die Absichtserklärung für die ins Auge gefasste Gemellaggio. Das italienische Wort für Partnerschaft klingt fast wie der gleichbedeutende französische Begriff Jumelage, meint ein Mitfahrer. „Damit kennen wir uns ja schon aus.“

Er schwärmt nach der – mit ein paar kleinen Umwegen verbundenen – Rückkehr den Daheimgebliebenen vor, was er nicht nur gehört, sondern auch gesehen hat. Zum Beispiel den Iseosee mit der größten Berginsel Europas. Der „Verpackungskünstler“ Christo hat diesen einzigartigen Bergsee mit seiner Installation „Floating Piers“ vor drei Jahren weltberühmt gemacht – auch wenn die meisten Bayern nach wie vor nur den nahen Gardasee kennen. Und er erzählt von den vielen edlen Schaumwein-Kellereien in der berühmten Franciacorta-Region. So hört man schon auf der Heimfahrt den Wunsch: „Hoffentlich wird die Partnerschaft auch mit Leben erfüllt.“