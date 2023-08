Jetzt klingt es wieder perfekt: Seltenes Instrument saniert

Von: Felicitas Bogner

Besichtigten das Pfeifenwerk in der Orgelkammer im Speicher der Kirche: (v. li.) Prof. Michael Hartmann, Kirchenchor-Leiter Klaus Seidl und Orgelbauer Hans-Georg Vleugels. © Bogner

In der Wackersberger Pfarrkirche St. Nikolaus gibt es eine sehr seltene Orgel. Gerade wurde das Instrument generalüberholt.

Wackersberg – Die Kirchenorgel in der Wackersberger Kirche ist über 100 Jahre alt und in ihrer Konstruktion eine „Rarität“, wie Orgel-Koryphäe Prof. Michael Hartmann – er ist Sachverständiger der Diözese – unterstreicht. Wie berichtet, musste die Orgel generalsaniert werden. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Zur offiziellen Abnahme trafen sich Kirchenchor-Leiter Klaus Seidl und Organistin Marianne Heufelder mit Hartmann und dem beauftragten Orgelbauer Hans-Georg Vleugels aus Hardheim in St. Nikolaus.

Michael Hartmann testet das Instrument bei der knapp zweistündigen Abnahme auf Herz und Nieren. © Bogner

Auf schmalen Holzstufen und Leitern geht es nach oben

Die Begutachtung des frisch sanierten Pfeifenwerks erforderte neben dem Kennerblick von Hartmann auch eine große Portion Schwindelfreiheit. Denn: Die Orgelpfeifen befinden sich im Speicher der Kirche. Auf schmalen Holzstufen und Leitern geht es im Kirchturm nach oben. Durch eine niedrige Tür auf dem Dachboden gelangt man zur Orgelkammer. „Hier steht das Pfeifenwerk samt Windladen“, erklärt Seidl. Um die Kammer zu betreten, muss man über einen ausklappbaren Holzsteg gehen. Vor den riesigen Pfeifen ist ein Luftschach. Die Töne kommen über eine Art Jalousie ins Kircheninnere.

„In Süddeutschland gibt es keine fünf Orgeln dieser Bauweise mehr“, erklärt Orgelbauer Hans-Georg Vleugels. „Ich kenne eine entsprechende Konstruktion in einer Kirche nahe Gauting und in einer Kirche in Ravensburg. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes.“ Für die Sanierung mussten einige Teile des Pfeifenwerks nach Hardheim zur Orgelmanufaktur transportiert werden. „Dafür haben wir die Pfeifen durch eine Luke im Turm abgeseilt“, berichtet er.

Der Pfeifenbestand stammt noch aus dem Jahr 1920

Das Instrument bietet 16 Register auf zwei Manualen und Pedal und ist mit Ausnahme eines Registertauschs original erhalten. Auch das ist eine Seltenheit. „Nur wenige Orgeln dieses Baujahrs sind heute noch original erhalten“, erklärt Hartmann. Neben der gesamten Technik stammt auch der Pfeifenbestand mit einer Ausnahme aus dem Jahr 1920.

Nach der Begutachtung der Pfeifen geht es runter auf die Empore. Der Spieltisch des Instruments ist mit „seltenen Raffinessen wertvoll verziert“, so Hartmann in seiner Einschätzung. Dazu gehört beispielsweise ein manueller Lautstärkeregler links und rechts der beiden Tastaturen. „Das gibt es nur an ganz wenigen Orgeln“, sagt er begeistert, setzt sich an die Orgel und testet beim Spielen die Klänge der Flöten, Streicher, gemischten Stimmen und Co. Während dem Orgelspiel nickt Hartmann immer wieder zufrieden. „Schön überarbeitet, sehr charakteristisch“, murmelt er vor sich hin.

Rund 40.000 Euro hat die Generalsanierung gekostet

Sein Fazit: „Das klingt alles wieder sehr sauber.“ A und O ist laut dem Experten, dass die „Klangfarben charakteristisch intoniert“ sind. Und das sind sie. Auch alle anderen Baustellen an dem Instrument sind nun abgeschlossen. Die Generalsanierung umfasste neben dem Spieltisch und den Pfeifen auch die Beläge und Kanäle. Die weiteren Maßnahmen: eine Erneuerung der Ventile sowie das Aufbürsten aller Lederteile, der Austausch sämtlicher Membranen und Koppelmembranen, das Austauschen des Originalgebläses durch ein TÜV-geprüftes Gebläse, Ersetzen der Stimmrollen und den Einbau fehlender Diskantpfeifen und Erneuerung des Blasebalgs. Insgesamt kostete die Sanierung circa 40 000 Euro. 50 Prozent hat die Gemeinde Wackersberg beigesteuert.

Das hat sich offenbar rentiert: „Jetzt sollte die Orgel wieder einige Jahre wunderbar spielen“, sagt Hartmann. „Die Arbeiten wurden sehr zufriedenstellend ausgeführt.“ Auch Organistin Marianne Heufelder ist glücklich darüber: „Vor der Sanierung haben manche Tasten gar nicht mehr funktioniert. Nun kann ich endlich wieder ohne Einschränkungen spielen.“

