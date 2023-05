Statt nach Afrika ging‘s nach Wackersberg: Leo Sobik feiert Goldenes Priesterjubiläum

Von: Alois Ostler

Teilen

Seit 50 Jahren Seelsorger: Der Wackersberger Pfarrer Leo Sobik feiert am Sonntag sein Goldenes Priesterjubiläum. © ostler

Leo Sobik ist seit 50 Jahren Pfarrer, 34 davon in Wackersberg. Dort, so erinnert er sich, waren die Anfänge für ihn nicht leicht. Mittlerweile ist er Ehrenbürger.

Wackersberg – Er hat viele Feste in seiner Pfarrgemeinde gefeiert. Jetzt steht ein ganz besonderer Tag an. Am Sonntag, 21. Mai, begeht Pfarrer Leo Sobik sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Die längste Zeit dieses halben Jahrhunderts, nämlich 34 Jahre, hat er als Seelsorger in der Pfarrei Wackersberg und im Pfarrverband Bad Tölz gewirkt.

Bei Leo Sobiks Ankunft in Wackersberg gab es Vorbehalte

„Ich glaube, noch kein Priester hat so viele Feste in seiner Pfarrei feiern dürfen wie ich“, sagt Sobik. „Das ist für mich überwältigend.“ Beim Goldenen Priesterjubiläum schaut er auf „eine Zeit voller Freude im Isarwinkel zurück“. Er sei gerne in dieser Pfarrei und im Pfarrverband. „Ich liebe meine Leute“, sagt der 75-Jährige. Und seine Schäfchen lieben ihren Hirten, möchte man ergänzen.

Dabei gab es bei seiner Ankunft in Wackersberg im Herbst 1989 durchaus einige Vorbehalte. „Ein Pfarrer aus Polen – ob wir den verstehen?“ Im Rückblick auf diese Zeit sagt Pfarrer Sobik: „Die Anfänge waren nicht leicht für mich.“ Die besten Sprachkurse habe er seinerzeit in Grundschulen absolviert – als Religionslehrer zunächst in Traunreut und später in Wackersberg. „Die freundschaftlichen Beziehungen zu den jeweiligen Kollegien haben mir sehr geholfen – und natürlich auch die Geduld der Kinder.“

1973 wurde Leo Sobik zum Priester geweiht

Dabei hatte der am 19. April 1973 im Dom von Kattowitz zum Priester geweihte Leo Sobik mit 26 Jahren ganz andere Pläne. „Ich wollte unbedingt in die Mission nach Afrika gehen“, erzählt er. Doch dieser Lebenstraum sei aus einer Reihe von Gründen nicht in Erfüllung gegangen. „So bin ich als Spätaussiedler nach Bayern gekommen.“ Dieses Land sei sein nächster Wunsch gewesen, nachdem sich die Afrika-Pläne zerschlagen hatten. Und hier fühle er sich längst richtig wohl. „Ich freue mich immer wieder über die wunderschöne Schöpfung, in der ich leben darf.“

Zusammen mit 34 Theologiestudenten wurde Sobik vor 50 Jahren von Bischof Herbert Bednorz zum Priester geweiht. Zwölf von ihnen sind schon gestorben. „Und ich bin der Einzige, der außerhalb der polnischen Diözese tätig ist“, sagt Sobik. Einer der Mitpriester des Jahrgangs 1973 ist Wiktor Skworc, der heutige Bischof von Kattowitz. Mit ihm hat Sobik vor wenigen Wochen dessen 50-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Im Juni will Leo Sobik in seiner Heimat Boguszowice in Oberschlesien an seine damalige Primiz vor 50 Jahren erinnern. Und eines Tages will er dorthin zurückkehren. „Ich habe da eine Wohnung für mich“, sagt Sobik. „Ich will im Alter hier niemandem zur Last fallen.“ Aber solange es seine Gesundheit zulässt, nimmt er die mittlerweile jährliche Anfrage des Münchner Ordinariats positiv an: „Ja, ich bleibe noch ein weiteres Jahr.“ Wackersberg ist und bleibt der Lebensmittelpunkt des Seelsorgers.

Vor gut zehn Jahren sollte Leo Sobik versetzt werden

Nur einmal wollte der Münchner Bischof den Pfarrer versetzen. „Ich sollte vor gut zehn Jahren den neu gegründeten Pfarrverband Schlehdorf-Ohlstadt übernehmen“, sagt Sobik. Damals – schon im Alter eines Rentners – wäre dieses Amt seiner Meinung nach „eine Nummer zu groß gewesen“. So ist er dem Isarwinkel treu geblieben und hat mit den jeweiligen Kirchenverwaltungen die Renovierungen der Filialkirche Arzbach und der Pfarrkirche Wackersberg vorangetrieben. „Ich bin stolz auf alle Verantwortlichen und auf alle Helfer, die sich bei diesen Projekten eingebracht haben“, sagt Sobik. Dass er dann selbst im Dezember 2021 für seine Verdienste zum Ehrenbürger von Wackersberg ernannt wurde, „ist eine Auszeichnung, die ich unglaublich schätze“. Und er sei zutiefst dankbar, „dass mir schon wieder ein so großes Fest bereitet wird“.

Was möchte der Seelsorger gerne noch in seiner Pfarrei erleben? „Ich wünsche mir oft, mehr Schäflein in meinem Stall zu haben – gerne auch uniformiert oder beschalkt.“ Beim Festgottesdienst am kommenden Sonntag wird dieser Wunsch bestimmt in Erfüllung gehen, wenn unter anderem die Schützenkompanie aufmarschiert und viele Frauen im Festgewand zum Gottesdienst kommen.

Die Feier des Goldenen Priesterjubiläums von Pfarrer Leo Sobik findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus beginnt um 10 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.