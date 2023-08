Die Geschichte(n)erzählerin: „Mesner-Usch“ Ursula Hueber (100) gestorben

Ein Jahrhundert mit offenen Augen erlebt: Ursula Hueber ist friedlich zuhause eingeschlafen. Ich hab’ mich als Kind immer gewundert, wie das kleine Mannderl in dem Radio drin Platz hat. Ursula Hueber Ein Dutzend Esel für die Frauen in Äthiopien Die älteste Leonhardifahrerin erinnert sich © cs/A

Die „Mesner-Usch“ Ursula Hueber ist im Alter von 100 Jahren gestorben. In ihrem Haus in Wackersberg ist sie am Freitag ganz friedlich eingeschlafen.

Wackersberg – Wenn’s so wie in ihrer Kindheit gewesen wäre, dann wäre der Pfarrer mit dem Mesner zum Versehgang gekommen, um die letzte Ölung zu spenden. Und die Leute auf den Feldern hätten mit der Arbeit innegehalten und sich angesichts des Pfarrers mit dem Allerheiligsten am Wegrand niedergekniet. Und in den Tagen nach dem Sterbefall wäre die Totensagerin durchs Dorf gegangen und hätte das Ableben und den Beerdigungstermin verkündet. So hat’s die „Mesner-Usch“ von Wackersberg erzählt. Ihren 100. Geburtstag im Februar hat sie noch in großer Runde gefeiert. Dann ließen, wie’s halt oft so ist, der Lebenswille und die Kraft nach. Am Freitagvormittag ist Ursula Hueber in ihrem Haus in Wackersberg ganz friedlich eingeschlafen.

Noch 70 Jahre später staunt sie über ihre Courage als junge Frau

Heutzutage ist viel von selbstbestimmtem Leben die Rede. Die Usch hat es geführt, wie sie selbst immer wieder stolz gesagt hat. Auch wenn sie Posthalterin war: Als alleinstehende Frau in den 1950er-Jahren ein Haus zu bauen und die Handwerker anzuweisen, war keine Kleinigkeit. Davor schon, 1950, hatte sie eine Rom-Fahrt unternommen. „Ich als junge Frau damals aus dem kleinen Dorf Wackersberg habe die weite Welt erkundet“, staunte sie noch 70 Jahre später über ihre Courage. Viele weitere Reisen folgten. Ab 1968 auch mit ihrem Mann Anton, der, wie sie freimütig bekannte, der deutlich Ruhigere und Häuslichere in der Beziehung war.

Ein Dutzend Esel für die Frauen in Äthiopien

Auch wenn der Aktionsradius kleiner wurde, die Usch blieb bis ins hohe Alter wach und interessiert am Weltgeschehen. Und mitfühlend. Sie habe schließlich noch erlebt, welche Ehrfurcht man dem täglichen Brot früher entgegengebracht habe. Sinn für Originalität gehört auch dazu, wenn sie sich zum 90. Geburtstag Geld für ein Dutzend Esel schenken ließ, die künftig in Äthiopien den Frauen den Wassertransport erleichtern sollten. Zum 100. wurde die Schwester-Modesta-Stiftung in Indien bedacht.

Apropos wach und interessiert: Als der Tölzer Kulturverein „Lust“ die damals 94-Jährige zum Lehards-Kleinkunstabend einlud, musste sie zwar von starken Männern auf die Bühne gehievt werden, weil die Beine nicht mehr wollten. Dort aber verzauberte die älteste noch lebende Leonhardifahrerin mit ihrem Witz, Charme und der Schlagfertigkeit das Publikum. Ein Jahr später war sie allem Wehdam zum Trotz gleich wieder dabei, als die „Lust“ anklopfte. Erneut ein riesiger Erfolg. Weil sie halt gar so schön und plastisch erzählen konnte. Von der alten Zeit. Als der geliebte Vater – in der Inflation – für ihren Kinderwagen 100 000 Mark hinblättern musste. Derselbe Vater, der dem kleinen Mädel geduldig die Baumwährung erklärte. So und so viele Bäume hätte er aus der Sparkasse des Bauern, dem Wald, schlagen müssen, um ein Radio zu erwerben. Das kam nicht in Frage. Ach ja, die Usch musste selber lachen, als sie es mit fast 100 Jahren erzählt: „Ich hab’ mich als Kind immer gewundert, wie das kleine Mannderl in dem Radio drin Platz hat.“

Ihre Auftritte beim Leonhardi-Abend bleiben unvergessen

Als Fünfjährige war die Usch 1928 erstmals an Leonhardi dabei und fror, in der Schützenstraße seit dem frühesten Morgen wartend, jämmerlich. „Mia ham ja unterm Rock nur so g’strickte Strümpf ghabt, de narrrisch g’juckt ham.“ Als sie das auf der Bühne sitzend erzählte, zog die picobello hergerichtete Seniorin mit verschmitztem Blick ins Publikum lässig den Trachtenrock ein Stückerl höher, um zu verdeutlichen, wo es überall gejuckt hatte. Die Zuschauer tobten.

Auch eine Gespenstergeschichte von der Pestkapelle wusste sie zu erzählen

Für den Tölzer Kurier war sie immer eine wahre Fundgrube für die Geschichte eines mit offenen Augen erlebten Jahrhunderts. Zeitlebens hat sie alte Fotos und Postkarten aus der Region gesammelt und, säuberlich beschriftet, in einem von vielen Ordnern archiviert. Einmal mehr über den eigenen Horizont hinaus schaute sie, als sie begann, altes Brauchtum niederzuschreiben und damit für die Nachwelt zu erhalten. Ob es nun die eingangs geschilderten Totenbräuche waren, die Fastengebote an Sebastiani oder die Erinnerungen an Weihnachten vor 100 Jahren – mit Halleluja-Stangerl und Schneeguatln.

Nicht vergessen wird der Autor dieser Zeilen auch, als die Usch ihm eine regelrechte Gespenstergeschichte erzählte. Der Vater, die Mutter war früh gestorben, bewirtschaftete eine Wiese an der Pestkapelle, wo vor bald 400 Jahren unzählige an der Seuche Verstorbene beerdigt worden sind. Der Vater habe ein Pferd, einen Fuchs, besessen, den er zum Grasen auf die Wiese geführt habe. Das Pferd habe aber immer wieder rausgewollt und sich partout nicht anzäunen lassen. „Die Toten haben ihm halt keine Ruhe gelassen“, hätten die Alten damals geraunt und auch, dass an der Pestkapelle immer wieder Lichter zu sehen seien. Den sich angemessen gruselnden Reporter holte die fast hundertjährige Erzählerin dann ziemlich abrupt in die Wirklichkeit zurück, als sie strohtrocken meinte: „Es können aber auch Glühwürmchen gewesen sein.“ (Christoph Schnitzer)

Bestattung: Am Samstag, 26. August, findet um 10 Uhr das Requiem mit anschließender Urnenbeisetzung am Wackersberger Friedhof statt.