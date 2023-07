„Eine super Investition“: Wackersberg feiert neuen Top-Spielplatz und Pumptrack an der Isar

Einweihung

Von Patrick Staar

Außergewöhnlich ist die neue Anlage, mit denen die Gemeinde Wackersberg für rund 390.000 Euro ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche geschaffen hat.

Oberfischbach – Das ging schnell: Nach nicht einmal vier Monaten Bauzeit feierten hunderte Wackersberger und Tölzer am Samstag die Eröffnung des neuen Spielplatzes und des neuen „Pumptracks“ in Oberfischbach. Eine Anlage, die nach Ansicht von Bürgermeister Jan Göhzold „einzigartig in der Region“ ist.

Wackersberg: Pumptrack an der Isar eingeweiht

In der Tat ist sie in jeder Hinsicht außergewöhnlich. So ist es ungewöhnlich, dass eine kleine Gemeinde wie Wackersberg für solch ein Projekt 390.000 Euro in die Hand nimmt. Ebenso ungewöhnlich ist es, dass der Bau nicht mal ein Jahr nach dem Gemeinderatsbeschluss abgeschlossen ist. Alles andere als alltäglich ist es nicht zuletzt, dass ein Bauamtschef zu den Ersten zählt, die mit dem Skateboard auf einem „Pumptrack“ unterwegs sind.

+ Bauamtsleiter Georg Schöffmann weihte den Pumptrack in Wackersberg auf seinem Skateboard ein. © Patrick Staar

Ein „Pumptrack“ ist ein geschlossener Rundkurs aus Asphalt, der in alle Richtungen befahren werden kann und mit Sprüngen, Steilkurven und Bodenwellen ausgestattet ist. Genutzt werden kann er von Skateboardern ebenso wie von Mountainbikern, BMX-Fahrern, Inlineskatern oder sogar Rollstuhlfahrern. Ziel ist es, durch „pumpende“ Auf- und Abwärtsbewegungen des Körpers Tempo aufzubauen.

Spielplatz in Oberfischbach bietet alles, was sich Kinder wünschen

Fast ebenso außergewöhnlich wie der Pumptrack ist der Spielplatz, der direkt daneben entstanden ist. Er ist mit allen Geräten ausgestattet, die Kinder sich wünschen: Balancierstangen, eine behindertengerechte Schaukel, Rutschen. Ebenso gibt es die Möglichkeit zu pritscheln oder mit einem „Flying Jack“ quer über den Spielplatz zu rauschen.

Einer, der das Projekt auf dem 2600 Quadratmeter großen Gelände am Stausee unermüdlich vorangetrieben hat, ist Georg Schöffmann, in seiner Jugend selbst begeisterter Skateboarder. Was liegt näher, als den Bauamtschef auf seinem Skateboard in dem Pumptrack zu fotografieren? Klingt einfach, war es aber nicht. Schöffmann fand vor lauter herumwuselnden Kindern kaum einen Platz, um Schwung zu holen. Drei-, viermal musste der 32-Jährige den Versuch abbrechen. Als das Projekt fast schon gescheitert schien, tat sich doch mal eine kleine Lücke auf, und das Bild war im Kasten. „Die Resonanz der Kinder ist überragend“, sagte Schöffmann strahlend, als er die Rundfahrt endlich beenden konnte.

„Wir sind total glücklich, dass es so schnell geklappt hat“, sagte Isabella Kaltenegger von „Bredlsport Oberland“. Der Verein habe das Projekt angestoßen, um was für die Jugend zu tun. Georg Schöffmann und Jan Göhzold seien sofort darauf aufgesprungen. Kaltenegger: „Andere Gemeinden überlegen da ewig rum, die Wackersberger machen das einfach.“

Eltern begeistert: „Eine super Investition“

Zu den ersten Nutzern gehörten die Kinder von Alexander Pusch, der in Wackersberg-Valtl wohnt. Die beiden hätten schon vor einiger Zeit die „inoffizielle Einweihung“, gefeiert, unmittelbar nachdem die Asphaltschicht aufgetragen war, sagte der Papa schmunzelnd. Von dem Areal würden alle profitieren, die in der Gegend wohnen: „Eine super Investition.“ Er freue sich besonders darüber, dass das Projekt noch vor den Sommerferien abgeschlossen wurde: „Das passt ganz gut, wenn man seine Ferien zu Hause verbringt.“

Göhzold blickte in seiner Eröffnungsrede auf die Entstehungsgeschichte zurück. So habe die Gemeinde schon seit vielen Jahren geplant, einen Spielplatz am Stausee zu bauen. Doch dann sei 2015 die Flüchtlingskrise dazwischengekommen, es mussten Container aufgestellt werden. Das Projekt war auf Eis gelegt. Als die Container 2021 verschwanden, sei klar gewesen, „dass was passieren muss“. Bei einem Aufruf über die Presse sei die Idee aufgekommen, einen Pumptrack zu bauen. Ursprünglich habe die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 200.000 Euro kalkuliert, doch dann sei das Projekt von Sitzung zu Sitzung teurer geworden: „Aber ich hoffe und glaube, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.“

Brief von Erzieherin rüttelte den Gemeinderat wach

Andreas Wüstefeld, Chef von Tölzer Land Tourismus, habe sich dafür eingesetzt, dass die Gemeinde 165.000 Euro Zuschuss aus dem Leader-Fördertopf der EU bekommt. Entscheidenden Einfluss habe der Brief einer Erzieherin der Lebenshilfe gehabt, sagte Göhzold. Sie beklagte, dass Rollstuhlfahrer „normale Spielplätze“ nicht benutzen können: „Das behinderte Kind kann nur zusehen, und wir Erzieher stehen traurig daneben.“ Dieser Brief habe Gemeinderat und Rathaus „ergriffen und wachgerüttelt“. So sei am Stausee eine weitgehend barrierefreie Anlage entstanden. Der Spielplatz liege zentral, in eineinhalb Kilometer Umkreis leben hunderte Kinder. Bislang seien die Wackersberger nach Tölz zum „Piratenschiff-Spielplatz“ und zum Spielplatz am Taubenloch gegangen. Nun kommen die Tölzer nach Wackersberg. Göhzold: „So stelle ich mir ein gutes Miteinander vor.“