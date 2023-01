Ökologische Aufwertung der Isar: Arbeiten zwischen den Zuflüssen Arzbach und Steinbach

Von: Felicitas Bogner

Im Herbst 2022 wurde bereits alles für die anstehenden Maßnahmen am Arzbach vorbereitet. Nun werden erstmal Arbeiten zur ökologischen Aufwertung der Isar durchgeführt. © arndt pröhl

Es geht einen weiteren Schritt nach vorne bei der ökologischen Aufwertung der Isar. Laut Wasserwirtschaftsamt Weilheim werden jetzt die Arbeiten für eine Verbesserung des Zustands fortgesetzt.

Arzbach - Die aktuelle Maßnahme befindet sich zwischen den Zuflüssen Steinbach und Arzbach in der Gemeinde Wackersberg. „Hier hat sich die Isar, bedingt durch den engen Flussquerschnitt sowie hohe Fließgeschwindigkeiten bei Hochwasser, stark eingetieft“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies habe dazu geführt, dass Seitenarme nur noch bei großen Hochwasserereignissen an den Hauptfluss angebunden seien. Die Folge: Verlust von Gewässerstruktur und Lebensräumen.

Altarm soll auch bei niedrigen Abflüssen mit Wasser versorgt sein

„Um den Wasserspiegel so zu erhöhen, dass auch bei niedrigeren Abflüssen der Altarm wieder mit Wasser versorgt wird und als Jungfischhabitat dienen kann, erfolgt die Einbringung von Kies aus den Kiesbänken in den Hauptgewässerlauf“, erklärt das WWA. Ergänzt werde der Kies durch gröberes Material aus der Dürrach-Vorsperre am Sylvensteinspeicher. So werde nicht nur die Gewässersohle stabilisiert, sondern es werde auch deren Struktur aufgewertet.

Gewässersohle soll stabilisiert werden

„In Kombination mit dem geplantem Einbringen von Totholzinseln und lebendem Buschwerk aus umliegenden Bereichen entstehen wertvolle Lebensräume“, heißt es weiter. Auf ausreichend Platz für den Bootsverkehr werde dabei geachtet. Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Kiesbrüter erfolge die Durchführung der Maßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts und dem Landesbund für Vogelschutz. Die Fischereiberechtigten der betroffenen Abschnitte wurden rechtzeitig vor den Arbeiten informiert. Für die Durchführung der Maßnahme ist die Flussmeisterstelle Lenggries zuständig. Für die Arbeiten ist ein Zeitraum von zirka vier Wochen anberaumt.

