Wackersberg: Park-Problemzone Flurstraße?

Von: Felicitas Bogner

Die Straßenverhältnisse sind tatsächlich sehr beengt. Dennoch gab es für Einsatzkräfte und Müllabfuhr noch keine Probleme. © arp

Die Parksituation in einem Abschnitt der Flurstraße in Oberfischbach sorgte jüngst für eine Diskussion im Wackersberger Gemeinderat. Der Bürgermeister will nun Stelle besichtigen.

Wackersberg – Die Parksituation an der Flurstraße in Oberfischbach sprach Zweiter Bürgermeister Martin Fischer unter dem Punkt „Sonstiges“ in der jüngsten Sitzung des Wackersberger Gemeinderats an. Bürgermeister Jan Göhzold schlug vor, sich die Parksituation bis zur nächsten Gemeinderatssitzung genauer anzusehen. „Dann kann man darüber besser diskutieren“, sagte er. Mit diesem Vorschlag war das Gremium einverstanden.

Der Hintergrund: Im Abschnitt Flurstraße 1 bis 14 sind im Winter sogenannte Schneefreiflächen eingerichtet, wodurch Parkmöglichkeiten in der kalten Jahreszeit wegfallen. „Vor allem wenn es so wenig schneit, könnte man überlegen, ob die für die Freiflächen eingerichteten Parkverbotsschilder die ganze Zeit gelten müssen“, gab Fischer zu bedenken.

Anwohnerin meldet sich in Sitzung: Froh über Schneefreiflächen

Dazu meldete sich in der Sitzung eine Anwohnerin zu Wort. „Wir haben in dem Gebiet sowieso so viele Parkprobleme“, sagte sie. „Es sind einfach zu viele Autos für zu wenig Platz.“ Wie sich im Sommer zeige, sei es in dem Straßenabschnitt zu eng, wenn dort mehrere Autos parken. Oft würden Anwohner, obwohl sie einen Garagenplatz haben, aus Bequemlichkeit ihr Auto auf der Straße stehen lassen. „Nun wird in der Nähe auch noch gebaut, es werden ja immer mehr Leute mit immer mehr Autos, das ist die Quadratur des Kreises“, sagte die Wackersbergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie selbst würde „wie ein Schießhund“ aufpassen, ob die Müllabfuhr durchkommt. Oft sei dies Millimeterarbeit. Insofern sei sie froh, so die Anwohnerin, wenn wenigstens ein paar Monate im Jahr durch die Schneefreiflächen mehr Platz in der Seitenstraße ist.

Keine Probleme bei Müllabfuhr und Integrierter Leitstelle bekannt

Dass die Müllabfuhr dort Probleme hat, kann der Geschäftsführer der WGV Quarzbichl, Reiner Späth, nicht bestätigen: „Bei mir kamen von unseren Mitarbeitern bisher keine Beschwerden über die Situation in der Flurstraße rein.“ Aber: „Vieles klären die Arbeiter natürlich auch vor Ort. Aber wenn es ein großes und dauerhaftes Problem gäbe, würden wir davon schon etwas mitbekommen.“ Erledigt wird die Müllabfuhr in dem Gebiet von der Tölzer Firma Heibl, Auch dort weiß man nichts von Schwierigkeiten. „Eine wirkliche Problemzone ist die Fröhlichgasse in Bad Tölz“, heißt es aus dem Unternehmen. „Da kommen unsere Mitarbeiter einfach nicht vernünftig durch.“

Ähnliches ist aus der Integrierten Leitstelle Oberland zu erfahren. Der Rettungsdienst stehe zwar regelmäßig vor Herausforderungen im Straßenverkehr, sagt Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. „In der Flurstraße sind uns allerdings keine nennenswerten Probleme bekannt, die sich auf einen Rettungseinsatz spürbar auswirken würden“, so Taheri-Sohi. „Grundsätzlich fahren unsere Rettungskräfte immer sehr vorausschauend. Das heißt, dass beispielsweise gar nicht erst in eine beengte Einbahnstraße oder Sackgasse eingefahren wird, wenn ein Umkehren unmöglich erscheint.“

Verkehrssituation in den vergangenen Jahren verändert: Mehr Autos

Trotzdem bemerkt auch Taheri-Sohi, dass sich die Verkehrssituation in den vergangenen Jahren verändert hat. „Es sind mehr Fahrzeuge unterwegs, die einen Parkplatz benötigen. Es ist daher wichtig, dass jeder Fahrzeugführer darauf sensibilisiert ist. Wir appellieren: Parken Sie nur an Stellen, die hierfür vorgesehen sind. In Sackgassen ist es wichtig, dass Wendepunkte freigehalten werden.“

