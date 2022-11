Wackersberg: Parken am Hochtanner und Lehrbienenstand nicht mehr gratis

Für den Parkplatz am Lehrbienenstand hat der Wackersberger Gemeinderat jetzt die Gebührenordnung beschlossen. Sie gilt ab sofort. © esc

Wer sein Auto in Wackersberg am Parkplatz Hochtanner oder Lehrbienenstand abstellt, wird künftig zur Kasse gebeten.

Wackersberg – Verabschiedet hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Parkgebühren-Ordnung für die Parkplätze Hochtanner und Lehrbienenstand. Da die Verordnung unmittelbar in Kraft tritt, werden Autofahrer ab sofort zur Kasse gebeten, wenn sie ihre Fahrzeuge an einem der beiden Parkplätze abstellen.

Parkplätze nun auch mit Toiletten ausgestattet

Die Entscheidung im Gremium fiel einstimmig aus. Die dort kassierten Gebühren betragen einen Euro für drei Stunden, zwei Euro für sechs Stunden und vier Euro für einen Tag respektive 24 Stunden. Insgesamt dürfen die Autos dort maximal fünf Tage lang geparkt werden, für Wohnmobile ist das Parken an den beiden Parkplätzen untersagt. Dafür wurden die Parkflächen auch vergrößert, neu befestigt und zudem mit einer Toilette ausgestattet. Um die Parkmoral der Autofahrer zu heben, wurde mitgeteilt, dass die Überwachung der Parkplätze vom kommunalen Zweckverband durchgeführt wird.

