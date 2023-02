Reparaturen bei der Fischbacher Filialkirche: Damit die Turmuhr richtig tickt

Von: Felicitas Bogner

Für die Reparaturarbeiten an der Filialkirche in Fischbach kommt die Gemeinde Wackersberg auf. Gemeinde überlegt Wartungsvertrag abzuschließen Uhr provisorisch in Betrieb genommen © pröhl

Die Wackersberger Gemeinderäte beschlossen in der jüngsten Sitzung die Kostenübernahme für Reparatur an der Fischbacher Kirche.

Wackersberg – Da tickt es wohl nicht mehr ganz richtig: In der Filialkirche Fischbach in Wackersberg stehen Reparaturen an der Turmuhr an. Immer wieder kommt es laut Kirchenpfleger Alois Bauer zu Fehlfunktionen. Daher muss nun ein Fachmann die Uhr auseinandernehmen und reparieren. In der jüngsten Sitzung stimmten die Wackersberger Gemeinderäte über einen Antrag der Pfarrei auf Kostenübernahme ab.

Im Einzelnen gehe es darum, dass bei der Turmuhr unter anderem das Werk stark verschmutzt sei, berichtete Bürgermeister Jan Göhzold. Der Tölzer Uhrmacher und Restaurator Christian Schmeller habe die Turmuhr bereits geprüft. Dabei stellte er mehrere Klemmungen und trockene Lagerstellen fest. Die Lager seien „extrem verschlissen“, das Zahnrad stehe schief im Uhrwerk.

Gemeinde überlegt Wartungsvertrag abzuschließen

Schmeller unterbreitete für die nötigen Arbeiten einen Kostenvoranschlag. Der Reperaturaufwand ist kein geringer. Dieser beinhaltet laut Göhzold unter anderem, dass der Zeiger und das Glockengestänge vom Uhrwerk getrennt werden müssen. Zum Transport müsse das Uhrwerk aus dem Holzkasten ausgebaut werden. Dieses müsse der Fachmann dann komplett zerlegen, um alle Teile reinigen zu können. Weiter müsse man das defekte Lager ausbauen und neu anfertigen. Überdies stünden Arbeiten an dem schief stehenden Zahnrad an. Die Lager müssten zudem neu angepasst, das Uhrwerk neu montiert, die Schlagwerke neu eingestellt werden. Anschließend wird das Uhrwerk geölt. Abschließend müsse alles in den Uhrenkasten eingebaut und mit Zeiger und Glockengestänge verbunden werden.

Der gesamte Auftrag koste schätzungsweise knapp 3000 Euro. „Es wird aber nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand abgerechnet, insofern kann man noch keine exakte Summe nennen“, betonte der Bürgermeister. Bisher, so erklärte der Rathauschef, habe sich die Gemeinde bei derartigen Reparaturen immer großzügig gezeigt, und eine Kostenübernahme durchgewunken. „Ich würde davon auch nicht abweichen.“

Uhr provisorisch in Betrieb genommen

Er regte überdies an, dass die Gemeinde sich Angebote für einen Wartungsvertrag einholen sollte. „2013 wurde diese Idee hier im Gemeinderat schon einmal diskutiert und auf die Empfehlung des damaligen Kirchenpflegers Vitus Ertl hin abgelehnt.“ Damals habe sich Ertl allerdings selbst um die Wartung gekümmert. „Ich denke, dass es nicht verkehrt wäre, wieder regelmäßig ein Auge drauf zu haben“, so Göhzold. Er schlug vor, ein Angebot für einen Wartungsvertrag einzuholen und über die Idee mit Kirchenpfleger Bauer und der Pfarrei zu sprechen. Die anwesenden Räte hatten in diesem Punkt nichts dagegen einzuwenden.

Bei dem Beschluss, den Antrag, auf Kostenübernahme für die Reparatur der Turmuhr zu genehmigen, gab es daher keine Gegenstimme. Nach Absprache mit dem Kirchenpfleger werde man die Uhr nun laufen lassen, bis die Arbeiten wetterbedingt möglich sind. Aktuell wurde die Uhr von Schmeller provisorisch in Betrieb genommen.

