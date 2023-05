Wackersberg sagt Ja zu Balkonkraftwerken

Balkonkraftwerke waren kürzlich Thema im Wackersberger Rat. (Symbolbild) © Stefan Sauer

Die Gemeinde Wackersberg beriet in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Thema Balkonkraftwerke. Der Antrag auf eine Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung wurde in diesem Konktext nun bewilligt.

Wackersberg – Wie sollte man mit sogenannten Balkonkraftwerken umgehen? Mit dieser Frage sind in jüngster zeit viele Städte und Gemeinden im Landkreis konfrontiert, denn die Mini-Fotovoltaikanlagen werden immer populärer. Dem Wackersberger Gemeinderat lag nun bereits zum zweiten Mal ein Antrag auf eine Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung vor, die in der Gemeinde nötig ist, um ein Balkonkraftwerk anzubringen. Im Gremium gingen in der jüngsten Sitzung erneut alle Hände hoch: Der Antrag wurde einstimmig genehmigt.

Anträge auf Abweichung der Ortsgestaltungssatzung geben Anlass zur Grundsatzdiskussion

Beantragt war die kleine Fotovoltaikanlage für einen Balkon eines Reihen-Mittelhauses Am Hoheneck. Das erste derartige Kraftwerk war in dem Gebäude gleich daneben, einem Mehrfamilien-Haus, genehmigt worden. Beide Immobilien sind im Eigentum der Gemeinde Wackersberg. Die ausschlaggebende Begründung für den positiven Bescheid war die städtische Prägung des Umfelds. „Im ländlichen Bereich könnte ich mir so etwas eher nicht vorstellen“, merkte Klaus Braun an.

Außerdem argumentierte Bürgermeister Jan Göhzold: „Das geplante Balkonkraftwerk sieht immer noch weit besser aus, als wenn die Mieter an den Metallgitter-Stäben des Balkons einen nicht genehmigungspflichtigen Sichtschutz anbringen, in unterschiedlichen Materialien, Formen und Farben.“

Balkonkraftwerke: Antrag einstimmig genehmigt

Hans Demmel warf ein: „Wir sollten uns aber in nächster Zeit Gedanken machen, wie wir die Problematik generell regeln, denn es ist zu erwarten, dass derartige Anträge in nächster Zeit immer mehr werden.“ Insgesamt wolle man dem Gedanken des Energiesparens nicht entgegenstehen, sagte dazu Göhzold. Barbara Camelly befand allerdings, dass man jeden Antrag getrennt betrachten und von Fall zu Fall entscheiden solle.

