Wackersberg stellt Notfall-Plan für den Blackout auf

Was tun, bei einem längeren Stromausfall? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit Gemeinden. © IMAGO / Bihlmayerfotografie

In allen Gemeinderäte geht es derzeit um das Thema Blackout und die Frage, wie man sich auf einen längeren Stromausfall vorbereitet. Darum ging es nun auch in Wackersberg.

Wackersberg – Einen „groben Notfall-Plan“ für den Fall eines so genannten Blackouts, also einen kompletten Stromausfall über einen längeren Zeitraum, hat die Gemeinde Wackersberg mittlerweile aufgestellt. „Wir haben dazu sowohl mit dem Landratsamt als auch mit den Führungen unserer Ortsfeuerwehren Gespräche geführt“, informierte Bürgermeister Jan Göhzold den Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

In der „Leuchtinsel“ Schule gibt es Strom und Heizung

Als so genannte „Leuchtinsel“ wurde dabei die Schule im Ortsteil Höfen ausgewählt. „Dort werden wir sicherstellen, dass es Strom, Wärme und Wasser für bedürftige Bürger gibt“, so der Rathauschef. Der Strom dort soll dabei aus mobilen Aggregaten kommen. Als weitere Stützpunkte für den Katastrophenfall sind das Rathaus in Oberfischbach, und die Feuerwehrhäuser in Oberfischbach und Arzbach angedacht. „Die Turnhalle in Arzbach bleibt erst einmal außen vor“, erklärte der Bürgermeister auf eine entsprechende Nachfrage. Zum einen gehöre das Gebäude nicht der Gemeinde und andererseits biete die Schule durch zahlreiche Räume verschiedener Größe bessere Möglichkeiten zur Versorgung.

Wasserversorgung ist auch bei Stromausfall gesichert

„Die Wasserversorgung in der Gemeinde ist auch bei Stromausfall komplett gesichert“, erklärte Göhzold weiter. Anders sieht es bei der Kanalisation aus, hier könnte es problematisch werden, wenn einige Pumpwerke mangels Strom nicht mehr arbeiten würden. „Hier muss man dann von Fall zu Fall entscheiden, was man tun kann.“ Dabei sollte es bei moderneren Häusern kaum Probleme geben. Anders sieht es bei Gebäuden aus, die über kein eigenes Rückschlagventil verfügen. Dort könne es durchaus vorkommen, dass der Kanalinhalt bei einem Pumpenausfall zurück ins Haus gedrückt wird. Der Rathauschef räumte ein, dass es im Einzelfall durchaus noch Probleme geben könnte: „Da gibt es noch viele Themen, die geklärt werden müssten. Da ist aber auch die Verwaltung weiter dran, um mögliche Lösungen zu finden.“

Handzettel mit Informationen für die Bürger geplant

Darüber hinaus sei man derzeit noch dabei, einen Handzettel für die Bürger auszuarbeiten, was man bei einem Blackout tun könne. Dieser soll dann auf der Internet-Seite der Gemeinde veröffentlicht und in den Aushangkasten am Rathaus gehängt werden. Grundsätzlich sei aber jeder Bürger angehalten, Eigenvorsorge zu betreiben. Ausführliche Informationen dazu gibt es im Internet auf den Seiten des Katastrophenschutzes.

