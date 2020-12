Verein aus Wackersberg unterstützt Schule in Indien - hat es aber heuer schwerer

Für den Förderverein „Schwester Modesta-Hilfe“ aus Wackersberg waren laut Ulla Jurda wegen Corona in diesem Jahr die Möglichkeiten, Spenden zu sammeln, eingeschränkt.

Wackersberg – Tausende Kilometer trennen Wackersberg und Shahpur. Und doch gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen dem Isarwinkler Dorf und der Stadt in Indien. Denn in den 1970er-Jahren wurde Schwester Modesta, eine Ordensschwester der Englischen Fräulein, nach Shahpur geschickt. Bürgerlich hieß sie Maria Bartl und stammte aus Wackersberg. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2001 kehrte Schwester Modesta regelmäßig in ihre Heimat zurück und berichtete von den Lebensbedingungen der Kinder im ärmsten Bundesstaat Bihar. In der Folge wurde der Förderverein gegründet, um die Not zumindest ein bisschen zu mildern.

„Ich habe Schwester Modesta 2001 noch persönlich kennengelernt“, erzählt die Wackersbergerin Ulla Jurda, die im Vorstand des Vereins ist. Mit dem Verein habe man die Arbeit, die Schwester Modesta begonnen hatte, weiter unterstützen wollen.

Förderverein aus Wackersberg unterstützt Schule in Indien

Konkret werden Kinder aus der Umgebung von Shahpur an Nachmittagen unterrichtet. Die Besten darunter dürfen schließlich die Klosterschule besuchen – gefördert von Spendengeldern. 140 Euro pro Schuljahr und Kind kostet dies. „Inzwischen unterstützen wir 90 Kinder“, berichtet Jurda. Sie steht in regelmäßigem Kontakt mit Schwester Poonam, die ihr Fotos und Berichte zuschickt. „Alle zwei Jahre fahren wir auch persönlich hin und machen uns ein Bild, was verbessert oder angeschafft werden muss.“

Neben der Schule setzt sich der Förderverein auch für eine Nähschule für junge Frauen ein. Unterstützt wird die Anschaffung von Nähmaschinen, damit sich die Frauen eine Existenz aufbauen können.

Mitte November wird in Indien der Kindertag gefeiert. Zu diesem Anlass bedenkt der Förderverein Kinder aus Dörfern rund um Shahpur mit einem Geschenk. In diesem Jahr gab es warme Decken und zusätzlich ein Paar Schuhe. Die meisten Kinder aus den Dörfern laufen normalerweise barfuß. „Wie sie das geschafft haben, all den Kindern die Schuhe anzupassen, und sich diese Mühe zu machen, das hat mich beeindruckt“, sagt Jurda.

Wegen Corona konnte Wackersberger Verein weniger Spenden sammeln

Zumindest scheint die Provinz Bihar vom Coronavirus nicht ganz so stark heimgesucht worden zu sein. Schwester Poonam berichtete Ulla Jurda, dass keines der 1853 Kinder in der Klosterschule betroffen gewesen sei und sich das Leben weitgehend normalisiert habe. Dafür habe die Bevölkerung mit der Preiserhöhung für Lebensmittel und andere Rohstoffe zu kämpfen. Nach der Erntesaison habe sich die Lage zumindest ein bisschen verbessert.

Aufgrund von Corona waren allerdings in diesem Jahr die Möglichkeiten, Spenden für den Förderverein zu sammeln, sehr eingeschränkt. „Normalerweise verkaufen wir handgemachte Sterne und Herzen auf Christkindlmärkten“, sagt Jurda. Dieses Jahr sei der Verkauf nur vor und nach Gottesdiensten in der Gemeinde möglich gewesen.

Sobald es die Lage wieder zulässt, möchte Christa Mertens, die Vorsitzende des Fördervereins, nach Indien fahren. Dies sei aber für Europäer nur im Frühjahr und im Herbst wirklich gut zu machen, sagt Jurda. „Ende April hat es dort schon über 40 Grad.“ Das sei für Menschen aus unseren Breitengraden nicht auszuhalten.

Spendenkonto

Für seine Arbeit benötigt der Förderverein Unterstützung durch Spenden. Das Spendenkonto: „Förderverein Sr. Modesta-Hilfe Indien e.V.“, IBAN: DE05 7005 4306 0011 4365 99.

