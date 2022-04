Wackersberg: Wie geht’s weiter mit der ehemaligen Quellenwirtschaft ?

Nach Baustopp

Die Zukunft der ehemaligen Quellenwirtschaft in Wackersberg steht in den Sternen. Eigentümer Anton Hoefter will das Gebäude sanieren. Doch seit Pfingsten des vergangenen Jahres ruht die Baustelle.

Wackersberg - Die Pläne des Eigentümer Anton Hoefter für die ehemalige Quellenwirtschaft sahen eigentlich neben einer Sanierung auch Ferienwohnungen sowie eine Betriebsleiterwohnung vor. Das Landratsamt hat einen Baustopp verhängt. Denn Hoefter hatte „entgegen der Baugenehmigung gebaut beziehungsweise abgerissen“, hieß es seitens der Behörde. Tatsächlich räumt der Bauherr ein, habe er Teile entfernen müssen, bei denen Einsturzgefahr bestand.

Jetzt hat das Landratsamt angeordnet, dass die „Quelle“ beseitigt werden muss. „Bei der Quellenwirtschaft handelte es sich aufgrund seiner Bauart und seiner Bausubstanz um ein kulturlandschaftlich prägendes Gebäude im Außenbereich, das im Zuge der vollzogenen Baumaßnahme weit über das eigentlich genehmigte Maß hinaus abgerissen wurde“, so Landratsamtssprecherin Marlis Peischer. Durch die Abrissmaßnahme sei der erforderliche Bestandsschutz verloren gegangen. Da das Gebäude im Außenbereich liegt, sei damit auch das gesamte Baurecht erloschen.

Landratsamt ordnet Beseitigung an – Eigentümer möchte gerichtlich dagegen vorgehen

Anton Hoefter sagt, er sei über die Beseitigungsanordnung überrascht gewesen. „Ich hatte schon auf eine gemeinsame Lösung gehofft. Aber das Landratsamt hatte keine große Gesprächsbereitschaft.“ Momentan könne er nicht weiterbauen. Das Gebäude möchte Hoefter auch aus anderen Gründen unbedingt erhalten. Denn es dient auch der Gewinnung des Jods für die Jodquellen AG. „Man braucht ein Gebäude, um die Jodquellen abzupumpen“, erklärt er. Im Erdgeschoss des Hauses gebe es eine Rohranbindung zur Quelle auf der anderen Seite der Straße. Diese Anbindung reiche weit ins Moor. Wichtig sei, dass man die Stelle, an der das Jod gewonnen werde, anfahren könne, erklärt Hoefter. Aus dem Jod werden verschiedene Produkte wie etwa Seifen oder Shampoos hergestellt.

Hoefter möchte die Anordnung nicht einfach hinnehmen, sondern gerichtlich dagegen vorgehen. „Denn wir möchten weitermachen.“ Er sei zuversichtlich, dass man eine Möglichkeit dazu finde. Schließlich habe er stets zugesagt, dass er das Gebäude genauso wieder aufbauen wolle, wie es zuvor war. Nur eben saniert. Im Moment sei nicht klar absehbar, wie lange sich der gerichtliche Prozess hinziehe. Hoefter: „Die Gerichte sind ja ohnehin derzeit genug gefordert.“

Geplant sind Ferienwohnungen sowie eine Betriebsleiterwohnung.

Wackersbergs Bürgermeister Jan Göhzold hätte sich einen Erhalt der „Quelle“ gewünscht. „Das ist ein historisches Gebäude. Wir hätten gerne, dass es weiter besteht und wieder in Betrieb genommen wird.“ Das Landratsamt müsse nach dem geltenden Baurecht entscheiden. Dafür habe er natürlich Verständnis. „Und das Baurecht muss selbstverständlich befolgt werden.“ Auf der anderen Seite sei es sicher notwendig gewesen, die Teile abzureißen, die Hoefter abgerissen habe – solange das Gebäude hinterher wieder so aussehe, wie vorher, was Hoefter ja vorhatte. Die Gemeinde habe hier keine Handhabe. „Einzige Chance wäre ein Bebauungsplan gewesen. Der wäre im Außenbereich auch möglich, wenn es sich um einen Beherbergungsbetrieb gehandelt hätte. Aber die Quelle war immer nur eine Wirtschaft.“

