Wackersberg wird eine „blühende Kommune“

Von: Felicitas Bogner

Auf dem Streifen zwischen der Straße und dem Gehweg soll ein „Bienentop“ entstehen. © arp

Die Gemeinde Wackersberg erhält einen Zuschlag, um ein Umweltprojekt umzusetzen. Aus einem Schotterstreifen zwischen Straße und Gehweg soll ein „Bienentop“ werden.

Wackersberg – Das Projekt „Blühende Kommunen“ des bayerischen Umweltministeriums geht in die zweite Runde. Dabei werden Gemeinden bei der insektenfreundlichen Gestaltung ihrer Flächen gefördert. Die Gemeinde Wackersberg hat sich für einen Zuschuss beworben, um den Streifen zwischen dem 2018 gebauten Gehweg und der Straße von Wackersberg-Dorf über Höfen bis Schachen insektenfreundlich aufzubauen. Mit Erfolg, wie Bürgermeister Jan Göhzold in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rathaus verkündete.

Als eine von insgesamt 100 Kommunen wurde der Isarwinkel-Gemeinde die 5000 Euro umfassende Starthilfe für das Umwelt-Projekt zugesichert. In erster Linie soll der aktuelle Grünstreifen beziehungsweise „Schotterstreifen“, wie Göhzold es formulierte, zu einem sogenannten Bienentop werden. Es gehe dabei um den Erhalt der Lebensräume von heimischen Bienen, Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten. „Am 6. Juli findet in der Residenz in München die Übergabe des Starterkit-Schecks statt“, erklärte der Rathauschef und ergänzte: „Ab dann trägt Wackersberg auch ganz offiziell das Logo ,Blühende Kommune’“.

Ratsmitglied Hans Demmel konnte sich damit gut anfreunden: „Wenn wir als Gemeinde dafür keinen großen Betreuungsaufwand haben, finde ich die Sache wirklich gut.“ Der Streifen sei seines Erachtens „absolut prädestiniert für ein Bienentop“. Zweiter Bürgermeister Martin Fischer wollte wissen, ob die Verkehrssicherheit dadurch beeinträchtigt werden könnte. Bürgermeister Göhzold verneinte. Das Vorhaben werde die Sicht der Verkehrsteilnehmer nicht behindern. Einstimmig segneten die Gemeinderatsmitglieder das Vorhaben ab.

