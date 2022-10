Wackersberger erfolgreich bei Gamsbart-Olympiade

Erreichte mit seinem Gamsbart den fünften Platz: Hans Demmel jun. aus Wackersberg. © DH

Prachtvolle Exemplare waren zu sehen bei der Gamsbart-Olympiade in Mittenwald. Unter den Teilnehmern war auch ein Wackersberger - und der schnitt gut ab.

Mittenwald/Wackersberg – Im Geigenbauort Mittenwald fand am Wochenende die 30. Gamsbart-Olympiade statt. Höhepunkt war am Sonntag die Prämierung von 78 abgegebenen Prachtexemplaren aus Dachs-, Hirsch- und Gamshaaren. Aus dem ganzen Alpenraum waren die Teilnehmer angereist. Einziger Bewerber aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen war Hans Demmel jun. aus Wackersberg.

Ziel bei der nächsten Meisterschaft ist ein Stockerplatz

Vor vier Jahren hatte Demmel in Bad Goisern, im österreichischen Salzkammergut, noch den 10. Platz in der Königsklasse – Gamsbärte über 19 Zentimeter – belegt. Am Fuße des Karwendels ging es nun in der gleichen Kategorie, unter der kritischen Bewertung aus einer Jury erfahrener Fachleute, weiter nach vorne. Am Ende sprang für den begeisterten Wildbartbinder ein hervorragender fünfter Platz heraus. Ziel bei der nächsten Austragung in zwei Jahren, dann wieder in Österreich, ist der Sprung auf das „Stockerl“. (dh)

