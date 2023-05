Wackersberger Musikkapelle beschert Hörerlebnis

Teilen

Viel Applaus gab es beim Konzertabend „Von ganzem Herzen“ der Musikkapelle Wackersberg. © Demmel

Dass sich die neue Arzbacher Sporthalle auch als Konzertsaal bestens eignet, konnten die Zuhörer des Konzerts der Wackersberger Musikkapelle hautnah miterleben. Die Akustik überzeugte.

Arzbach – Mit der neuen Sporthalle des SV Wackersberg-Arzbach steht nicht nur ein Gebäude für Training und Wettkämpfe zur Verfügung, auch als Konzertsaal ist sie bestens geeignet. Beim Konzertabend „Von ganzem Herzen“ der Musikkapelle Wackersberg kam dies deutlich zum Ausdruck. Eine gute Akustik, das absolut vorrangige Kriterium für Publikum und Musiker, bescherte an diesem Abend ein überzeugendes Hörerlebnis.

Aber auch mit der Programmauswahl wurde der Geschmack vieler Zuhörer getroffen. Starker Applaus brachte dies mehrfach zum Ausdruck. Dabei hatten sich Kapellmeister Thomas Heimgreiter und seine Musikanten hauptsächlich für Walzer, Polka oder Marschmusik entschieden, auf Sinfonien beziehungsweise Ouvertüren verzichtet.

Solopolka für zwei Trompeten: Kapellmeister Thomas Heimgreiter (li.) und Hans Adlwart. © dh

Gestartet wurde mit einem Prunkstück der deutschen Marschmusik: Herzog von Braunschweig. Hinter der Entstehung des Walzers „Alles steht still“ vermutete der erstmals als Ansager auf der Bühne stehende Hannes Pichlmayr die Zeit während Corona. Möglicherweise, so Pichlmayrs weitere Vermutung, werde Alexander Egger für eines seiner nächsten Werke eventuell den Titel „Alles klebt fest“ verwenden. Bei „Lebensfreude“, einer Konzertpolka von Jaroslav Skabrada, zeichneten sich zunächst die Holzbläser aus, es folgte ein wunderschöner Mittelteil. Immer wieder griff auch Heimgreiter selbst zum Instrument. Sonderapplaus gab es für den Leiter der Wackersberger sowie für Hans Adlwart, nach der mit Bravour gemeisterten Solopolka „Silberne Trompeten“.

Gaißacher Kapellmeister spendiert Wackersberger Kameraden Noten

Mit der gemütlichen Polka von Ernst Hutter im typischen Egerländer-Stil „Spaziergang in Eger“ bewegte sich die Kapelle in Richtung wohlverdiente Pause. Zur Eröffnung des zweiten Teils bekamen die Zuhörer den Konzertmarsch „Thermik“ von Hans Krinner jun. zu hören. Nahezu bei jedem Konzert in der Region wird vom Kapellmeister der Musikkapelle Gaißach derzeit eine Komposition aufgeführt. Die Noten für die Aufführung in Arzbach hat Krinner seinen Musikkameraden aus Wackersberg spendiert.

Mit dem ausdrucksstarken Walzer „Erinnerungen an Zuhause“ von Hans Kaszner, Komponist und dienstältester Musiker der Original Egerländer Musikanten, wurde gleich ein Übergang zu seinem einstigen Dirigenten Ernst Mosch und dessen Polka „Der Strohwitwer“ geschaffen. Zwischen „The Story“, einem von Christoph Wasensteiner souverän vorgetragenen Solo für Tenorhorn sowie „Der flinke Fink“, wobei Xaver Heimgreiter als Solist mit seiner Es-Klarinette glänzte, erklang das Potpourri „Dankeschön, Bert Kaempfert“. Der Spirit war nun endgültig spürbar und wurde durch die Zugabe „Ein Leben lang“ noch gesteigert. Publikum und Musiker sangen gemeinsam: „Ein Leben lang an deiner Seite, bringst zum Träumen, lässt mich niemals allein, möchte all die Zeit dich nie verlieren, was für ein Glück, das mich umgibt, ist Musik.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.