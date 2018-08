Wackersberger pflegt traditionelle Kunst: So entsteht Haar für Haar ein Gamsbart

Wenn am Sonntag in Bad Goisern die schönsten Gamsbärte gekürt werden, dann geht auch ein Wackersberger ins Rennen. Hans Demmel jun. hat sich der hohen Kunst verschrieben, den traditionellen Hutschmuck herzustellen – und bewahrt damit ein selten gewordenes Wissen.

Wackersberg– Es ist ein prachtvoller Anblick – hinter dem sich viel Aufwand, Kunstfertigkeit und Geduld verbergen: Zur traditionsgemäßen Tracht gehört in vielen Fällen ein Gamsbart als Hutschmuck dazu. Der Wackersberger Hans Demmel jun. ist einer der wenigen, die das Gamsbartbinden noch beherrschen. Wie konkurrenzfähig er mit seinem Können ist, das stellt der 38-Jährige am Sonntag bei der Gamsbart-Olympiade im österreichischen Bad Goisern auf die Probe.

„Es ist ein Glück, dass ich so was machen kann“: So betrachtet Hans Demmel seine Freizeitbeschäftigung, der er seit etwa zwei Jahren nachgeht. „Wer sonst hat schon die Chance dazu?“ Der Wackersberger fand seinen Lehrmeister in einem etwas älteren Isarwinkler „Jagdspezi“, wie er sagt. Ursprünglich habe er mit Gamsbärten im wahrsten Sinne „nichts am Hut gehabt“, berichtet Demmel.

Aber rein aus Interesse habe er seinen Bekannten doch einmal gefragt, ob er ihm dieses Handwerk zeigen könne. Der habe geantwortet: „Da musst du dich beeilen – das ist jetzt der letzte, den ich mache, dann geht’s nicht mehr.“ Scharfe Augen, viel Fingerspitzengefühl und gute Nerven sind für die hohe Kunst unerlässlich.

An einigen Abenden habe er sich unterrichten lassen, berichtet Demmel. Wie selten diese Fertigkeit ist, das habe er erst im Lauf der Zeit festgestellt. Nach seinen Recherchen seien die nächsten Gamsbartbinder in Mittenwald, am Achsensee und in Ebersberg ansässig.

Für sich selbst entdeckte Hans Demmel, dass es „als Hobby zum Abschalten gut zu mir passt“. Nach seinen Arbeitstagen als Montageleiter und Elektromeister bei der Tölzer Firma Sitec und wenn die Kinder im Bett seien, setzte er sich dafür gern an den Tisch. Der muss gut vor jedem Windhauch geschützt sein, denn es geht um eine haarige Angelegenheit.

Verkauft wird das passende Rohmaterial nur selten. Demmel aber, der seit zwölf Jahren auf die Jagd geht, hat die nötigen Kontakte zur Jägerschaft. Für den Hutschmuck benötigt werden lange Rückenhaare des Gamsbocks, die auf einem Streifen entlang vom Genick bis zum Schwanz des Tiers, dem sogenannten Aalstrich, wachsen. „Den haben die Böcke nur im Winter. Sie stellen diese Haare auf, um gegenüber ihren Rivalen größer und stärker auszusehen“, erklärt der Wackersberger. Dass ein Jäger einen kapitalen Gamsbock erlegt, sei alles andere als alltäglich. Für einen Gamsbart benötige man die Haare von 10 bis 15 Tieren. Er habe bisher vor allem für Jäger gebunden, sagt Demmel. Da sei es vorgekommen, dass ihm Jäger die gesammelten Haare von Gamsböcken gebracht hätten, die sie über 20 Jahre hinweg erlegt hätten. „Teilweise geben sie auch noch die Haare dazu, die schon aus Zeiten des Vaters stammen.“ Um einen Gamsbart aus den Haaren selbst erlegter Tiere zu erhalten, müsse man eigentlich schon ein „ausgesprochen gutes Gamsrevier“ haben. Nur für den Gamsbart werde übrigens kein Tier geschossen, versichert Demmel.

Die Haare kommen büschelweise beim Binder an. Dann beginnt das große Auswaschen, Auskämmen – und vor allem Aussortieren. Für den Gamsbart geeignet sind nur Haare mit einem „Reif“, also einer weißen Spitze. Der Bartbinder muss Haar für Haar sortieren und der Länge nach geordnet Büschel à 200 bis 250 Haare bilden. Für einen Gamsbart verwende er 200 bis 250 Büschel, erklärt Demmel. Somit seien in einem Hutschmuck mindestens 40 000 Haare verarbeitet. Das entspricht laut dem Wackersberger etwa 40 Gramm. „Es gibt aber auch Gamsbärte mit 40 bis 50 Gramm Haaren.“ Die Büschel bindet Demmel – die kürzesten innen, die längsten außen – an einem Eisen- oder Holzstab fest. „In einem Gamsbart stecken etwa 100 Arbeitsstunden“, sagt er. Dementsprechend könne er nicht mehr als zwei oder drei Stück im Jahr herstellen.

Bei der Olympiade rechnet sich Hans Demmel kaum Chancen auf einen Spitzenplatz ein. „Meine Kollegen haben den entscheidenden Vorteil, dass sie es teils schon seit 40 oder 50 Jahren machen“, räumt er ein. Sein Ziel sei eher, andere Gamsbartbinder kennenzulernen – und vielleicht einen Käufer für das Exemplar zu finden, dass er eigens für den Anlass hergestellt hat.

Demmel tritt mit einem Gamsbart der mittleren von drei Kategorien an – mit einer Länge zwischen 16 und 19 Zentimetern. Für Gamsbärte der „Königsklasse“ mit über 19 Zentimetern Haarlänge liege der Verkaufspreis zwischen 3000 und 6000 Euro. „Früher hat ein Gamsbart so manchen Wilderer das leben gekostet“, relativiert Demmel mit einem Schmunzeln.

Sechs Jurymitglieder werden in Bad Goisern die Gamsbärte bewerten – unter anderem nach dem Gesamteindruck, der Haarqualität und der Dichte. Für Hans Demmel aber ist es schon ein Hauptgewinne, „dass dieses Wissen nicht verloren geht“.