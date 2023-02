Wackersbergerin wird 100 Jahre alt - „Herr, wie du willst, aber pressiern tut’s nicht“

Teilen

„Mein Kinderwagen hat Hunderttausende Mark gekostet“, erzählt Ursula Hueber, die Mesmer-Usch von Wackersberg, gerne. Kein Wunder, als die Inflationszeit 1923 tobte, war sie ein Kleinkind. An diesem Samstag feiert sie – mit Hund Wichtel – 100. Geburtstag. © cs

Ursula Hueber, auch als Mesmer Usch von Wackersberg bekannt, wird heute, am 25. Februar, 100 Jahre alt. Ein Gespräch über das Leben.

Wackersberg – Ein bisschen Anspannung, bekennt die Usch am Schluss dem Besucher, sei jetzt schon da. Der 100. Geburtstag wird ja nicht alle Tage gefeiert. Ansprachen, Reden, die vielen Leute. Aber, fährt Ursula Hueber augenzwinkernd fort: „A Guada hoit’s aus und um an Schlechtn is’ ned schod“. Ein Gespräch mit einer Wackersbergerin, die trotz aller körperlichen Gebrechen auch mit 100 Jahren noch neugierig aufs Leben ist, gerne darüber philosophiert sowie unverdrossen versucht, nach vorne zu schauen.

Ist es eigentlich Gnade oder Last, Frau Hueber, wenn man 100 Jahre alt wird?

Das ist nicht so einfach zu beantworten, wenn man bedenkt, dass der alte Mensch keine Zukunft mehr hat. Ich finde es eine Gnade. Klar ist das nicht schön, wenn man alt wird: die Gebrechlichkeit, das viele Abschiednehmen von Freunden und Verwandten – das ist ein schwieriger Prozess. Jeder will alt werden, aber nicht alt sein. Es ist ein Stück Lebenskunst und ein bisschen Glück, wenn man sich mit diesen Abstrichen auseinandersetzt und sie dann akzeptiert.

Tod der Eltern als schlimme Einschnitte

Was würden Sie sagen: War es ein gutes Leben und ein schönes Jahrhundert, das Sie erlebt haben?

Ich hatte deshalb ein gutes Leben, weil ich in einem guten Elternhaus mit Vater, Mutter und Geschwistern als Jüngste aufgewachsen bin. Die Mutter ist leider früh gestorben, da war ich 16 Jahre alt. Das war ein furchtbarer Einschnitt. Dadurch hat sich das Verhältnis zum Vater anders entwickelt. Ich als Laie würde es so deuten: Ich hatte keine Mutter, der Vater keine Frau. Das hat uns zusammengeschweißt. Als der Vater mit 82 starb, ging für mich fast die Welt unter.

Ja, es war ein gutes Leben. Ich hatte das Glück, viele schöne Reisen zu machen. Wer ist denn vom Dorf früher weit hinausgekommen? Von den alten Jachenauern hat man sich erzählt, dass sie erstaunt gefragt haben: „Ja gibt’s denn außer Tölz noch Häuser?“ Und ich war in Italien, Norwegen, Russland, Rumänien, Sizilien. Da bin ich dankbar, dass ich das alles erleben durfte.

Sind viele in Ihrer Familie so alt geworden oder sind Sie ein Ausreißer?

Da ist keiner so alt geworden.

Viele Operationen überstanden

Waren Sie viel krank?

O mei. (Deutet von den Füßen bis zum Kopf herauf) Ich bin x-mal operiert worden.

Sie hatten sogar mal einen Schlaganfall.

Ja, ein kleines Schlagerl. Mit 55 Jahren. Die Symptome hatte ich am Nachmittag. Allerdings keine Lähmung. Am Abend war’s nicht besser, aber auch nicht schlechter. Ein Tölzer Arzt kam und hat gesagt, ich solle bis morgen warten und mich ansonsten ins Tölzer Krankenhaus begeben. Das habe ich gemacht. Die haben dann lachend gemeint, dass ich die erste gewesen sei, die selbst in die Intensivstation gekommen sei.

Im Juni 1941 haben Sie eine Radtour mit einer Freundin gemacht...

...richtig. Da haben wir einen Bauern getroffen, der uns gesagt hat: „Madeln, wo wollt’s denn hin? Wisst’s Ihr nicht, dass der Krieg gegen Russland angefangen hat?“ Dann hat er zum Weinen angefangen und gemeint: „Ich weiß, was das heißt, ich war im Ersten Weltkrieg dabei.“

Was denken Sie über den derzeitigen Krieg in der Ukraine und Russland?

Manchmal schalte ich den Fernseher aus. Es ist so furchtbar und man fühlt sich so machtlos.

Wackersbergerin wird 100 Jahre alt und philosophiert über das Leben

Sind Sie optimistisch für die Menschheit? Lernt sie dazu?

Also, dass die Menschheit viel dazugelernt hat, das glaube ich nicht. So viele Kriege. Und letztlich geht es um den Mammon. Aber Optimist bin ich trotzdem. Das ist vielleicht Veranlagung.

Sie waren viel Jahre Posthalterin von Wackersberg. Das war mehr als nur Schalterdienst, richtig?

O ja. Da hat man vieles mitgekriegt im Dorf und ich war für viele ein Ansprechpartner. Manchmal der einzige. Ich erinnere mich an einen alten, schwerhörigen Mann, dem ich immer die Formulare ausfüllen musste, damit er seine Rente kriegt. Einmal hat er mit als Dankeschön ein Körbchen Alpenrosen gebracht. Weil er doch kein Geld habe. Über die Bleameln freue ich mich heute noch.

Als Rezept für ein langes Leben: Eher strenge Disziplin oder eher entspannt drauflos leben?

Sagen wir mal: Die goldene Mitte ist richtig. Ich finde, eine gewisse Festigkeit und gewisse Strenge gehört zum Leben. Man hat früher in der katholischen Kirche sehr auf die Fastenzeit geachtet. Ich finde das gut. Der Mensch braucht Führung. Aber das ist nicht immer leicht. Ich bin auch eine, die gerne Süßes mag, obwohl meine Zuckerwerte nicht so ganz in Ordnung sind. Da muss ich mich oft zwingen, dass ich nicht die goldene Mitte überschreite. Und das mache ich so (hebt dozierend den Zeigefinger): Es gibt jeden Tag ein kleines Betthupferl. Und das wird halt geteilt. Mehr gibt’s dann nicht.

Welche Werte sind Ihnen wichtig?

Mit engherzigen Menschen habe ich Schwierigkeiten. Man tut sich selbst auch etwas Gutes, wenn man das Anderssein anerkennt.

Ursula Huebner hat viele Reisen in ihrem Leben gemacht

Wenn Sie zurückschauen: Was waren die großen Ereignisse in Ihrem Leben?

(wie aus der Pistole geschossen:) Meine erste Romfahrt 1950. Ein Pilgerzug. Von München aus. Kaum hat sich der Zug in Bewegung gesetzt, ertönte aus den Lautsprechern das Lied: „Wir wollen zu Land ausfahren, wohl über die Fluren weit, aufwärts zu den klaren Gipfeln der Einsamkeit.“ Und alle haben mitgesungen. Ich erinnere mich auch an den Hausbau. Ich glaube das war 1957. Ich war allein und habe vom Hausbau nichts verstanden. Es war ziemlich schwierig, sich als Frau mit den männlichen Fachkräften auseinanderzusetzen. Ich musste da sehr diplomatisch sein. Ich habe dann zum Beispiel gesagt: Vielleicht sind ja meine Augen nicht so gut, aber ich glaube, dass der Türstock ein bisserl schief ist. So ging’s dann schon. Und natürlich mein Mann Toni. Wir haben spät geheiratet. Er hat eher die Ruhe gesucht, ich hatte Ameisen in den Füßen. Vielleicht kommt die Reiselust bei mir daher, dass einer meiner Vorfahren, ein Krüner Flößer, bis ans Schwarze Meer gekommen ist. Der soll sich sogar seine Frau mitgebracht haben.

Sie erzählen gerne über die Wackersberger Vergangenheit und haben eine große historische Fotosammlung. Was kann man was aus der Vergangenheit lernen?

Wie es früher war, das kann sehr lehrreich sein. Mir hat die Lehrerin Johanna Iblherr gesagt, ich soll die Fotos sammeln, weil ich das Dorf und die Zusammenhänge kenne und die Familien mich kennen. Seitdem habe ich das gemacht.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Sie sind ja auch im Alter noch eine eifrige Flohmarkt-Geherin?

Ich liebe alte Dinge. Ich glaube ich habe auch einen Blick dafür, ob es sich um was Gscheid’s handelt. Außerdem trifft man immer wieder jemanden zur Unterhaltung.

A und O ist die goldene Mitte zu finden

Möchten Sie heutzutage nochmals jung sein?

(überlegt) Ich glaube, dass die Jugend mit ihren Anfechtungen heute viel größere Probleme hat als wir damals. Ich würde es dennoch nicht ausschließen wollen.

Was würden Sie jungen Menschen aus der Erfahrung Ihres Lebens raten?

Also, ich weiß nicht, ob Ermahnungen so gut ankommen. Dann heißt es gleich: Die weiß ja alles besser. Manchmal ist es klüger, wenn man nichts sagt. Auch wenn ich oft denke, dass ich es nicht mitansehen kann, wenn jemand Brot oder Essen wegschmeißt. Bei dem vielen Hunger in der Welt. Und ich habe ja auch noch erlebt, welche Ehrfurcht man früher vor dem Brot hatte.

Sind Sie ein religiöser Mensch?

Ich glaube, ich bin auch da bei der goldenen Mitte.

Fürchten Sie den Tod?

Ich würde so sagen: Solange man halbwegs beinander ist, nein. Wenn es mal anders wird, kann der Tod auch als Erlöser kommen. Das muss man dann annehmen. Bis dahin denke ich mir aber: „Herr, wie du willst, aber pressiern tut’s noch nicht.“

(Das Interview führte Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.