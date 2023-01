Waldlücke am Blomberg geschlossen

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Freiwillige der DAV Sektion Tölz graben 100 Weißtannen in der Tallage aus. © AELF Holzkirchen

DAV-Mitglieder packten nun bei einer Baumpflanzaktion am Blomberg tatkräftig mit an.

Wackersberg – Am Blomberg sieht man es schon von Weitem. Der Wald hat einige Verluste ertragen müssen. Um der Verjüngung des Bergwaldes unter die Arme zu greifen, packten einige Helfer jüngst tatkräftig mit an. Freiwillige der Tölzer Alpenvereinssektion begründeten im Rahmen der Bergwaldoffensive des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen den stabilen Bergwald von morgen.

Spezielle Wuchshilfen gesetzt

Förster des AELF schlossen sich mit 14 Mitgliedern der Sektion Tölz zusammen, um 100 Weißtannen in den Tallagen behutsam auszugraben und auf einer lichten Fläche im Gipfelbereich wieder einzupflanzen. Um die frisch gepflanzten jungen Bäumchen vor Wildverbiss und vor den wuchernden Brombeeren zu schützen, wurden zusätzlich spezielle Wuchshilfen um die Pflanzen herum errichtet, erklärt das AELF in einer Pressemitteilung. Mit diesem Einsatz konnte eine Lücke im Bergwald verdichtet werden.

Ein wichtiges Unternehmen, denn betrachtet man den Blomberg, fällt auch aus der Ferne schon deutlich auf, dass der Bergwald in den vergangenen Jahren größere Verluste hinnehmen musste. Grund hierfür waren starke Stürme und der Befall mit Borkenkäfern, so das AELF in seinem Schreiben. Gerade im Gipfelbereich seien größere Schadflächen entstanden, „die dringend und zeitnah wiederbewaldet werden müssen“.

Wildbiss ist ein Problem

In der Regel, so schreibt das AELF, hilft sich der Wald durch Naturverjüngung oder durch bereits im Unterstand vorhandene junge Bäume selbst. „Leider verhindern oft Wildverbiss oder ungünstige Standortverhältnisse wie unter anderem Trockenheit, Verschattung, Verunkrautung diesen natürlichen Regenerationsprozess der Bergwälder.“ Am Blomberg treffe beides zu. In den stark von Besuchern frequentierten Tallagen verjüngen sich die Bergwaldbaumarten unter den alten Bäumen großflächig und sehr üppig. In den ruhigeren, abgelegeneren und kahlen Bereichen hingegen, bleibt die natürliche Wiederbewaldung aus, weil beispielsweise die dort stärker verbissenen Tannen den Wettkampf gegen Brombeeren über Jahre verlieren.

Mit der Aktion am Blomberg legte das Team einen weiteren Grundstein für einen gesunden und stabilen Bergwald. Dieser kommt laut AELF mit den zu erwartenden klimatischen Bedingungen zurecht. Aufgrund des großen Interesses wird die Pflanzaktion voraussichtlich auch 2023 wieder stattfinden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.