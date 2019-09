Was wird aus der „Quelle“ ? Gemeinderat diskutiert Pläne, aus Kunsthaus Ferienwohnungen zu machen

Für den früheren „Quellenwirt“ in Wackersberg plant die Jod AG eine neue Nutzung. Im Gemeinderat wurden nun Pläne diskutiert, aus dem Kunsthaus Ferienwohnungen zu machen.

Wackersberg –Gibt es neue Pläne für den früheren „Quellenwirt“ in Wackersberg? Zumindest lag dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag ein Vorbescheidantrag des Eigentümers vor. Bürgermeister Alois Bauer zeigte erste Pläne, wonach vier Ferienwohnungen und eine Hausmeisterwohnung sowie verschiedene Gemeinschaftsräume möglich wären. Ob bei den Umbaumaßnahmen der Denkmalschutz problematisch sei, fragte Hans Demmel. „Das wird berücksichtigt“, sagte Bauer.

Zusätzlich wollte der Eigentümer wissen, ob ein Schwimmbecken und eine Außensauna denkbar seien. Das könne man aber nicht genehmigen, sagte Bauer. Wie Georg Schöffmann vom gemeindlichen Bauamt auf Nachfrage erklärt, habe man Bedenken, einen Präzedenzfall im Außenbereich zu schaffen.

Voraussetzung für den Umbau seien mindestens 15 Stellplätze, und es ist die Erweiterung der Kleinkläranlage nachzuweisen sowie das Anwesen an das gemeindliche Trinkwassernetz anzuschließen.

Es müsse aber sichergestellt sein, dass es sich nur um Ferienwohnungen handle, gab Klaus Braun zu bedenken. „In ein paar Jahren macht er vielleicht Wohnungen draus“, stimmte Josef Kaltenhauser bei. Dann aber müsse der Eigentümer zunächst eine Nutzungsänderung beantragen, stellte der Bürgermeister fest.

Schwierig fand Martin Fischer den Antrag: „Andernorts lehnen wir im Außenbereich einen Neubau ab.“ Da es sich in diesem Fall aber um Bestand handle, sei das anders, sagte Bauer. „Es gibt ja immer die Diskussion, zu viel Versiegelung zu vermeiden“, sagte Ursula Fiechtner. „Lieber lassen wir dort Leben rein, bevor es verfällt.“

Die Adresse Quelle 1 stammt aus der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts. Laut Wackersberger Chronik wurde 1856 an dieser Stelle eine saure Quelle entdeckt – das Wasser wurde als Medizin angewandt. Das Gebäude wurde 1863 durch die Jodquellen AG gebaut und enthielt eine Verdampfungsanlage, mit der aus dem Wasser Jodprodukte hergestellt wurden. Später war das Haus ein Lagerraum und die Wohnung für den Brunnenwart, ehe es zur Quellen-Wirtschaft wurde.

Seit 2001 dient das Haus der Künstlerin Sabrina Hohmann als Atelier. Sie ist bekannt für Kunstprojekte im öffentlichen Raum, hat zahlreiche Preise erhalten. Immer wieder gibt es im „Quellenhof“ Kunstausstellungen, Lesungen und Konzerte.

Was aus dem Atelier wird, wenn die Pläne der Jodquellen AG umgesetzt werden, ist unklar. In der Sitzung wurde der Vorbescheidantrag mit 11:3 Simmen – unter den genannten Voraussetzungen – genehmigt. Martin Fischer, Martin März und Hans Demmel stimmten dagegen.

mel

