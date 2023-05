Weitere Klassen werden kombiniert: Neue Modelle in Wackersberg, Gaißach und Heilbrunn

Von: Melina Staar

Nicht nur die beiden ersten Jahrgangsstufen, auch die Klassen drei und vier werden ab September in Wackersberg zusammengeführt. © DPA

Niedrige Schülerzahlen machen in Wackersberg, Gaißach und Heilbrunn Maßnahmen nötig: Kombiklassen werden zum neuen Schuljahr in den Stufen 3 und 4 eingeführt.

Wackersberg – Mit kombinierten Klassen kennt man sich in Wackersberg aus. 2007 wurden bereits die ersten beiden Jahrgangsstufen zu einer Klasse zusammengefasst. Damals fürchteten viele, man könne den Kindern nicht mehr gerecht werden. Es gab eine regelrechte Protestwelle und eine Unterschriftenaktion. Zehn Jahre später stellte man fest, dass sich die Kombi-Klassen gut entwickelt hätten. Noch dazu führte man die Flexible Grundschule ein. Das bedeutet, dass je nach Leistungsstärke Kinder die ersten beiden Schuljahre auch in einem oder in drei Jahren bewältigen können.

Es gibt keine Prognosen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln

Dass nun auch die Jahrgänge drei und vier kombiniert werden, liegt an der zu geringen Schüleranzahl, sagt Schulleiterin Elisabeth Kohl. „Uns wurde vom Schulamt gesagt, dass wir die Kombi-Klassen bilden müssen. Denn die zugeteilten Lehrerstunden richten sich nach der Schülerzahl.“ Die ist nicht mehr ausreichend für eigene Klassen. Was Kohl im Magen liegt ist, dass man keine Prognose treffen kann, wie sich die Schülerzahlen weiter entwickeln. „Es variiert jedes Jahr.“ Derzeit sei es aber so ausgelegt, dass die Kombi-Klassen erst einmal bleiben.

Eltern sind etwas besorgt wegen des Übertritts

Bei einem Infoabend zu dem Thema waren einige Eltern besorgt, gerade bezüglich des Übertritts. Das berichtet Bürgermeister Jan Göhzold. „Die Argumentation war, dass man gewisse Defizite in den Klassen eins und zwei verschmerzen kann, weil man sie bislang in den Stufen drei und vier wieder richten konnte.“ Daher habe es Bedenken gegeben.

Schulleiterin Kohl aber ist überzeugt, dass es gut klappen wird. „Die Kinder kennen das ja schon, sie kennen die Arbeitsweise, und an unserer kleinen Schule kennen sich auch alle untereinander.“ Die Schüler könnten auch weiterhin voneinander profitieren. Die Lehrer würden sich schon intensiv vorbereiten, durch Hospitieren an anderen Schulen und Fortbildungen. „Wir werden den Unterricht bestmöglich gestalten.“ Auch gebe es weiterhin Differenzierungsstunden. Das ganze Schulteam würde gerade die Umsetzung ab Herbst planen.

„Wir tun alles zum Wohle der Kinder. Das liegt uns wirklich am Herzen.“

In vielen Einzelgesprächen habe sie mit den Eltern über deren Sorgen gesprochen, so Kohl. Sie könne auch nachvollziehen, dass so eine Änderung erst einmal Unwohlsein verursache. „Einen Teil der Sorgen davon konnten wir ihnen nehmen“, sagt die Schulleiterin. „Ich habe den Eindruck, dass viele Eltern gut damit zurechtkommen.“ Die Kinder würden es sowieso gut schaffen. „Wir haben erfahrene Lehrkräfte. Aber es ist nur eine etwas andere Unterrichtsform, die auch andere Möglichkeiten bietet.“ Weniger Stoff werde deswegen nicht vermittelt. „Wir tun alles zum Wohle der Kinder. Das liegt uns wirklich am Herzen.“

In Königsdorf gibt es bereits Kombi-Klassen in höheren Klassenstufen

Erfahrungen mit kombinierten dritten und vierten Klassen habe man bereits in Königsdorf gemacht, sagt Ute Hübner vom Staatlichen Schulamt. „Die Übertrittsquote ist genauso hoch wie aus den Regelklassen.“ Die Befürchtungen der Eltern seien oft größer als die der Kinder, weiß sie aus Erfahrung. Auch aus anderen Landkreisen gebe es keine negativen Meldungen von Kombi-Klassen der dritten und vierten Stufen. Anderswo seien sie schon länger gang und gäbe, nun würden sie auch im Landkreis zunehmen. Einen Zusammenhang mit dem akuten Lehrermangel gebe es nicht, so Hübner. Vielmehr gebe es Richtlinien, wie groß oder klein Klassen sein dürften.

In Gaißach und Bad Heilbrunn werden die Eltern wählen können

Ab dem Herbst werden nicht nur in Wackersberg, sondern auch in Gaißach und Bad Heilbrunn die dritten und vierten Klassen kombiniert. In den beiden Grundschulen gebe es aber auch noch zusätzlich Regelklassen. Hier haben die Eltern dann die Wahl, in welche der Klassen ihr Kind gehen soll. In Bad Heilbrunn wird es laut Bürgermeister Thomas Gründl nach den Pfingstferien ein Treffen von Gemeinde und Schulleitung geben.

„Natürlich wäre es allen lieber, wenn es so bleiben würde wie bisher“, sagt Wackersbergs Bürgermeister Jan Göhzold. Wie bei vielen anderen Dingen gebe es Vor- und Nachteile. Angst um den Schulstandort Wackersberg hat er nicht. „Im vergangenen Jahr hatten wir 47 Geburten – um einiges mehr, als in den vorigen Jahren.“ Die Zahl sei immer schwankend. Aktuell besuchen 135 Kinder die Grundschule Wackersberg. Er glaube, dass die Schülerzahlen wieder steigen werden. „Wenn wir bei 150 oder mehr Kindern angelangt sind, kann das Thema Kombi-Klassen vielleicht auch wieder rückgängig gemacht werden.“

