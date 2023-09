Wiesn lockt Gäste bis ins Tölzer Land – doch die Buchungen gehen zurück

Von: Felicitas Bogner

Bald is’ ozapft: Auf dem Oktoberfest feiern jedes Jahr mehrere Millionen Menschen. Einige Wiesn-Besucher übernachten dieses Jahr auch in hiesigen Gasthäusern. © Sven Hoppe/dpa

Einige Unterkünfte erwarten heuer Übernachtungen in der Oktoberfest-Zeit. Im Tölzer Land sind die Buchungen allerdings zurückgegangen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bier, Brezen, Blasmusik: Rund sechs Millionen Besucher feiern jedes Jahr auf dem Münchner Oktoberfest. Doch nicht nur die Festwiese ist während der 18 Tage gut gefüllt – viele Hotels im Landkreis sind Wochen im Voraus ausgebucht.

Bis nach Arzbach kommen die Oktoberfest-Gäste

Ins Bio-Hotel Benediktenhof in Arzbach quartieren sich auch jedes Jahr Gäste ein, um aufs Oktoberfest zu fahren. Bisher hat Geschäftsführer Klaus Bichler vereinzelt Buchungen speziell von Wiesn-Gästen in seinem Kalender stehen. „Meist kommen noch kurzfristig welche dazu“, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Ruhig angehen können Wiesn-Gänger es im „Hotel am Wald“ in Bad Tölz. Denn dort sind laut Sandra Fritz aus dem Management erst rund 50 Prozent der Zimmer belegt. „Die Leute warten erst ab, wie das Wetter wird“, meint Fritz. „Wenn es einen goldenen Herbst gibt, sind wir eher ausgebucht.“ Denn ihre Gäste seien normalerweise keine übermotivierten Wiesn-Touristen.

Teurer wird es nicht. „Dafür sind wir einfach zu weit weg.“ Um das Oktoberfest selbst in Bad Tölz genießen zu können, werde das Hotel einen Wiesn-Abend veranstalten. Mit Lebkuchenherzen, gebrannten Mandeln, Hendl und Oktoberfest-Bier feiert das Hotel mit seinen Gästen eine kleine Wiesn vor Ort.

„In München ist das Kontingent an Hotels und Betten einfach rapide gewachsen“

Generell ist es für die Tourist-Information in Bad Tölz schwer einzuschätzen, ob viele Wiesngäste in der Kurstadt übernachten. „Da immer mehr Urlauber über die gängigen Online-Portale buchen, haben wir vorab keinen detaillierten Überblick“, erklärt die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Trotzdem falle ihr seit mehreren Jahren auf, dass weniger Oktoberfest-Urlauber in Bad Tölz übernachten.

„In München ist das Kontingent an Hotels und Betten einfach rapide gewachsen. Die meisten kommen in der Stadt unter“, meint sie. Trotzdem habe es nach wie vor schon ein paar klassische Wiesnbuchungen gegeben. „Das sind meist größere Gruppen von Italienern am klassischen mittleren Oktoberfest-Wochenende“, berichtet sie lachend.

In Lenggries kann man von keinem Wiesn-Ansturm sprechen

In Lenggries kann man bisher auch von keinem Wiesn-Anstrum sprechen. TI-Chefin Maria Bader sagt: „Viele Anfragen kommen auch noch kurzfristig. Und Stammgäste, die jedes Jahr zur selben Zeit kommen, buchen ohnehin eher direkt beim Gastgeber.“ Von vielen Urlaubern wisse man dazu auch nicht, ob sie speziell wegen des Oktoberfests nach Bayern kommen oder anders ihre Ferien hier verbringen. „Unser Wanderherbst, der ebenfalls in die Oktoberfestzeit fällt, lockt beispielsweise immer einige an.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.