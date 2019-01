Freie Straßen, gesperrte Loipe

Das neue Baugebiet an der Längentalstraße, die Suche nach einem Standort für den gemeindlichen Bauhof und der Bau der Sporthalle in Arzbach sind nur einige der Schwerpunkte, mit denen sich der Wackersberger Gemeinderat im neuen Jahr zu befassen hat.

Wackersberg – Das neue Baugebiet an der Längentalstraße, die Suche nach einem Standort für den gemeindlichen Bauhof und der Bau der Sporthalle in Arzbach sind nur einige der Schwerpunkte, mit denen sich der Wackersberger Gemeinderat im neuen Jahr zu befassen hat. „Bei uns ist auch 2019 für Vollbeschäftigung gesorgt“, kündigte Bürgermeister Alois Bauer beim Jahresessen der Gemeinde an. In seinem Ausblick auf das neue Jahr am Donnerstag in der „Waldherralm“ nannte der Rathauschef als weitere wichtige Projekte den Ausbau der Breitbandversorgung und den bereits begonnenen Bau des Mehrgenerationenhauses, das Wohnraum für 21 Familien schaffen soll.

Lesen Sie auch: Schneefall verursacht enormen Schaden am Blomberg

Den neuen Bauhof möchte Bauer gerne nahe dem Heizkraftwerk am Stausee bauen, „dort, wo jetzt die Asylbewerber-Container stehen“. Die Pläne werden sich seiner Einschätzung nach nicht von heute auf morgen verwirklichen lassen: „Das wird uns noch einige Jahre beschäftigen.“

Bei der neuen Sporthalle in Arzbach sei der Anfang gemacht, auch wenn noch nicht viel zu sehen sei. Doch allein der Bodenaustausch bis zu einer Tiefe von vier Metern habe schon gut 200 000 Euro verschlungen. Der Startschuss für das als Einheimischenmodell entwickelte Baugebiet Waxensteinstraße sei im Frühjahr. Die Submission für die Erschließungsarbeiten sei Anfang März.

Lesen Sie auch: Rückblick auf den Katastrophenfall: So viel Schneelast drückte auf die Schulen

Bauer dankte allen Angestellten und Gemeindemitarbeitern für ihren Einsatz. Ein besonders herzliches Vergelt‘s Gott sagte er der Winterdienst-Mannschaft. „So viel Arbeit gibt es nur alle 20 Jahre.“ Die neuen Räumgeräte haben sich heuer laut Bauer bereits bezahlt gemacht. Einziger Wermutstropfen dieses Winters: Ein kurzes Stück der Wackersberger Loipe sei wegen Differenzen mit dem Grundstückseigentümer gesperrt.