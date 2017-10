Sprachrohraller Mittelschüler im Landkreis

Kevin Maaß aus Geretsried und Georgia Chalkidou aus Königsdorf sind die neuen Schülersprecher der Mittelschüler im Landkreis. Am Freitag wurden sie in Benediktbeuern gewählt.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Verlegen lächelnd stehen sie da, die frisch gewählten Kreisschülersprecher der Mittelschulen. 18 Schülersprecher aus neun Mittelschulen im Landkreis haben sie in Benediktbeuern gewählt: Kevin Maaß aus Geretsried und Georgia Chalkidou aus Königsdorf. „Wir werden den Kontakt zwischen den Schulen verbessern und planen gemeinsame Projekte, zum Beispiel gegen Mobbing“ beschreibt Georgia Chalkidou (14) ihre Aufgaben. „Oder Aktionen gegen Rassismus“, sagt Kevin Maaß. Der 16-Jährige will zur Vernetzung eine Whatsapp-Gruppe erstellen, in der sich die Schülersprecher austauschen können. Eine weitere Idee ist, das Pilot-Projekt der Königsdorfer Mittelschule, ein von Schülern selbst verwalteter Pausenverkauf, auch in anderen Einrichtungen zu etablieren. Die Schüler sind dabei selbst für Einkauf, Verkauf und Hygiene verantwortlich.

Christine Rabus, Koordinatorin der Verbindungslehrer, und der Tölzer Schulamtsdirektor Jürgen Heiß sind zufrieden mit der Wahl: „Die beiden hatten zufällig die gleichen Vorschläge für Verbesserungen und haben sich auch in der Projektarbeit toll verstanden“, sagt Heiß. „Wir sind sehr guter Dinge, dass wir die Richtigen haben.“ (nl)