Lucas Bögl: „Wahre Größe ist, Niederlagen einstecken zu können“

Möchte künftig keine Diskussion an seinem Staffelstart aufkommen lassen: Langläufer Lucas Bögl vom SC Gaißach – hier beim Weltcup in Toblach – ist mit der WM nur bedingt zufrieden und „enttäuscht von sich selbst“.

Von Nick Scheder schließen

Lucas Bögl im Interview über die nordische WM, wo er Staffel-Bronze verpasste und am TV-Mikro landete.

Planica/Gaißach – So schlecht kann eine Saison nicht laufen, wenn man sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Doch Lucas Bögl, 32-jähriger Langläufer des SC Gaißach aus Holzkirchen, hat seine Erwartungen nicht erfüllt – weder in der bisherigen Weltcup-Saison noch bei der gerade beendeten Weltmeisterschaft in Planica/Slowenien. Bögl, der mittlerweile in Aschau am Chiemsee wohnt, verfehlte die Top-30 als 33. beim Duathlon über 30 Kilometer, entschädigte sich ein wenig als 25. beim Einzel über 15 Kilometer. Nach der WM spricht Bögl über Rampenlicht und Lichtblicke, Wachsen an Niederlagen, die Fortsetzung seiner Karriere und Betonpfosten.

Herr Bögl, Sie saßen beim 50-km-Marathon als ARD-Experte am Mikro, haben Sie sich schon mal ein zweites Standbein für die Zukunft gesichert?

Nein, nein, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, das war eher Zufall. JJ (ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck, d. Red.) hält immer engen Kontakt zu den Waxern und Athleten, und als er mitgekriegt hat, dass ich nicht starte, hat er mich gefragt. Ich habe sofort zugesagt...

Sie haben das gut gemacht, sehr souverän, unterhaltsam und gut informiert...

Danke, ich habe relativ viel positives Feedback bekommen. Aber ich war ganz schön aufgeregt und nervös. Ich habe so was noch nie vorher gemacht. Ach doch, einmal bei der ersten Tour de Ski damals in München habe ich kurz den Zieleinlauf kommentiert, das ging völlig daneben (lacht). Diesmal ging es ganz gut, scheint mir zu liegen, es hat Spaß gemacht. JJ hat mich aber auch gut angeleitet. Ich hatte eher Angst, dass ich zu viel rede, zu weit wegkomme vom Rennen...

Im Gegensatz zum Fernseh-Auftritt verlief die Weltmeisterschaft für Sie nicht so berauschend. Was war los?

Stimmt, es war nicht so berauschend, es war nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Passend zum Winter: Bei mir ist schon die ganze Saison irgendwie der Wurm drin. Nach einem soliden Start habe ich gehofft, dass es Schritt für Schritt nach vorne geht, aber es ging eher nach hinten. Nach der Tour de Ski hatte ich Magenprobleme, bin nicht richtig zurück in die Spur gekommen. Schade, dass ich zur WM nicht besser in Form war.

Extrem schade, dass Sie auch bei der Staffel nicht dabei waren, die völlig überraschend Bronze geholt hat?

Ja, das war extrem hart, vor allem weil ich gesehen habe, dass so eine Überraschung möglich ist. Aber ich bin nicht neidisch auf die vier (Friedrich Moch, Jonas Dobler, Albert Kuchler und Janosch Brugger, d. Red.), im Gegenteil, ich freue mich mit ihnen, habe sie ordentlich gefeiert. Es war sehr emotional, zumal ja auch die Frauen vorher schon Silber geholt hatten.

Kein bisschen böses Blut? Immerhin war Janosch Brugger im Einzelrennen eigentlich hinter ihnen...

Nein, überhaupt nicht. Das haben wir so arrangiert, Janosch sollte auf jeden Fall dabei sein, weil er klassisch schon ein paar Top-Zehn-Ergebnisse abgeliefert hat. Wir haben einen Klassik-Spezialisten gesucht, das geht voll in Ordnung, das hat sportlich Sinn gemacht.

Die Entscheidung über die Staffel-Aufstellung fiel nach dem Einzelrennen am Mittwoch. Waren Sie nicht enttäuscht, nicht nominiert worden zu sein?

Natürlich war ich enttäuscht, aber enttäuscht über mich selbst. Den anderen gönne ich den Erfolg von Herzen. Ich lerne daraus, muss mich schon an die eigene Nase packen und besser werden. Ich will in Zukunft in der Staffel dabei sein, also muss ich besser werden. Wenn ich Top-Zehn laufe, gibt es keine Diskussion, ob ich in der Staffel dabei bin. Also muss ich Top-Zehn laufen.

Das heißt also, es war nicht Ihre letzte WM ...

Nein. Ich habe für mich mal so Olympia 2026 in Cortina d’Ampezzo als letztes Ziel ausgegeben. Das sind Winterspiele, die einmal nicht so weit weg sind, sondern in traditionellen Wintersportregionen stattfinden. Das ist noch mal ein Anreiz für mich.

Sie werden im Sommer 33 Jahre alt, also in bestem Ausdauersport-Alter ...

Ja, ich bin der Opa im Team... (lacht) Es müssen drei Dinge stimmen, bevor man ans Karriereende denkt: Gesundheit, Leistung und Motivation. Gesund bin ich noch, die Leistung, naja, ist nicht so herausragend, aber immerhin reicht sie noch zur WM-Teilnahme, und motiviert bin ich sehr. Ich möchte künftig wieder weiter vorne mitlaufen,

Auf die 50 Kilometer haben Sie bei der WM schließlich selbst verzichtet. Warum?

Weil ich morgen schon wieder zum nächsten Weltcup nach Oslo fliege, wo am Wochenende der nächste 50er auf dem Programm steht. Das wäre zu viel geworden.

Aber immerhin war es der WM-50er, auf den Sie verzichtet haben...

Ja schon, aber ich bin in meiner Karriere schon drei WM-50er gelaufen, und ich wollte diesmal nicht an den Start gehen, nur damit ich ihn gelaufen bin. Ich wollte kein enttäuschendes Ergebnis erreichen.

Und damit haben Sie gerechnet?

Ich habe vom Kopf her gewusst, dass ich kein Top-20-Ergebnis laufen würde. Platz 25 bei der WM hatte ich schon, deshalb habe ich auf einen Start verzichtet. Ich laufe lieber jetzt am Holmenkollen, das ist auch ein Klassiker, ich nehme das als geiles Erlebnis.

Wie beurteilen Sie die Ergebnisse im WM-Duathlon und -Einzel über 15 Kilometer?

Das Resultat beim 30er war schon enttäuschend, ich hatte Probleme nach dem Wechsel von klassisch auf Skating, da bin ich nicht zurechtgekommen. Ich hatte unglaublich schwere Beine, richtige Betonpfosten. Ein paar Tage später ging es dann wieder, mit Rang 25 im Einzel war ich relativ zufrieden. Das war ein Lichtblick. Ich war glücklich, dass es zumindest ein bisschen funktioniert hat.

Gab es noch irgendetwas Positives für Sie bei der WM?

Ja, ich behalte sie schon als schönes Erlebnis im Gedächtnis. Und ich kann auch daran wachsen, Niederlagen zu verarbeiten...

Niederlage ist aber ein hartes Wort für eine WM-Teilnahme ...

Schon, aber ich finde, wenn man sich für andere freuen und daran wachsen kann, wenn man seine Erwartungen verfehlt hat, ist das wahre Größe. Das nehme ich von der WM mit.

Wie geht es weiter?

Es sind noch drei Weltcups. Eben der in Oslo, dann Falun in Schweden und schließlich das Weltcup-Finale in Lahti. Mal schauen, was da noch geht. Abschließend ist noch der Militärwettkampf meines Arbeitgebers, der Bundeswehr. Dadurch verpasse ich wahrscheinlich sogar die DM. Aber die Militärrennen sind auch immer spaßige Wettkämpfe zum Saisonausklang.

Und dann Sommerpause?

Ja kurz, aber ein paar Tage später geht es schon wieder los – zum Training für die nächste Saison.