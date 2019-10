Der Walchensee bei Kochel ist ein beliebtes Ausflugsziel. Verkehrschaos und Müll sorgen für Ärger bei den Anwohnern. Nun wird demonstriert.

Update 13. Oktober: Unter dem Motto „Uns stinkt’s“ werden am Sonntag die Bürger in Walchensee auf die Straße gehen. Wie berichtet, beginnt um 11.15 Uhr eine Demonstration gegen Verkehrsbelastung und die Folgen des Massentourismus am Walchensee. „Wir rechnen mit rund 80 Teilnehmern“, sagt Frank Sommerschuh vom Organisatorenteam auf Nachfrage des Tölzer Kurier.

Am Donnerstagabend hatten sich die Walchenseer zu einem Info-Abend getroffen, um die Veranstaltung vorzubereiten. Mit dabei war auch Bürgermeister Thomas Holz. Sommerschuh berichtet von einem „konstruktiven Austausch“: „Es ging auch darum, dass die Gemeinde daran arbeitet, die Toilettenhäuschen zu erneuern.“ Die Demonstranten werden nach einer Kundgebung am Café Bucherer entlang der Bundesstraße durch den Ort zum Gasthaus Edeltraut marschieren.

Protest in Walchensee: Verkehrsbehinderungen möglich

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, aber das ist den Teilnehmern gerade recht: „Wir wollen das schöne Wetter ausnutzen.“ Man wolle sich für eine gute Zukunft Walchensees einsetzen – sowohl für die Bürger als auch für Feriengäste, die am See ihren Urlaub verbringen.

Bericht vom 9. Oktober: Walchenseer Bürger demonstrieren gegen Massenansturm

Walchensee – Mit einer Demonstration wollen am Sonntag, 13. Oktober, Bürger in Walchensee auf Probleme hinweisen, die ihnen unter den Nägeln brennen: Die große Verkehrsbelastung, die Parkplatz- und die Toiletten-Situation für Ausflügler sowie die Müllentsorgung am See. Die Demonstration beginnt um 11.15 Uhr am Café Bucherer mit einer Kundgebung. Dann laufen die Teilnehmer mit Transparenten und Bannern über die Bundesstraße bis zum Gasthof Edeltraut.

„So wie es jetzt ist, kann es einfach nicht weitergehen“, sagt Frank Sommerschuh, der die Demo zusammen mit Julia Schuster vom Café Bucherer und Rainer Dollrieß von den Freien Wählern organisiert hat. Zur Vorbesprechung findet am Donnerstag, 10. Oktober, um 18 Uhr ein Info-Abend im Café Bucherer statt.

„Uns stinkt‘s“: Protest in Walchensee sorgt für Kontroversen

Die Ankündigung der Demo habe im Dorf für Diskussionen gesorgt, weiß Sommerschuh: „Die einen finden das gut, die anderen nicht.“ In den vergangenen Wochen habe es ja einen Runden Tisch zum Thema Walchensee gegeben. „Aber wir haben Sorge, dass versucht wird, manche Probleme auszusitzen, wenn in Walchensee jetzt im Winter wieder Ruhe einkehrt“, sagt Sommerschuh. Man wolle „aufrütteln“.

Demonstration in Walchensee: „Sogar Rettungsgassen zugeparkt“

Die Themen, die der Gruppierung wichtig sind, drehen sich um Verkehr und Massentourismus. „Die Parkplatzsituation ist an vielen Tagen verheerend. Selbst Wiesen, Privatwege und Rettungsgassen sind zugeparkt“, sagt Sommerschuh. Während man an der Strandpromenade am Kochelsee neue Toilettenhäuschen errichtet habe, gebe es am Walchensee „noch immer die furchtbaren Dixie-Klos“. Zudem würden die Mülleimer immer wieder überquellen.

Probleme in Walchensee: Tirol als Vorbild

Wie könnte man die Probleme lösen? Sommerschuh nennt ein Beispiel aus Leutasch in Tirol: „Dort gibt es viel mehr Kontrollen, und Falschparker werden schon mit Schildern auf die hohen Gebühren aufmerksam gemacht.“

Wie viele Teilnehmer am Sonntag kommen, vermag Sommerschuh nicht abzuschätzen: „Jeder Bürger aus Walchensee ist jedenfalls eingeladen.“

Protest am Walchensee: Bürgermeister will „aufrütteln“

Auch Bürgermeister Thomas Holz wird zu der Demonstration kommen, sagt er auf Anfrage. Die Verkehrsbelastung zu reduzieren, sei auch eine seiner Forderungen. „Denn so kann es nicht weitergehen.“ Bezüglich der Toiletten habe man beim Wikingermarkt eine neue ökologische Variante getestet (wir berichteten). „Wir kennen diese Forderungen und arbeiten an einer Lösung“, sagt der Bürgermeister.

In Bezug auf die Müllsituation hofft der Bürgermeister, dass die Demonstration jene Menschen erreiche, die ihren Abfall nicht mehr mit nach Hause nehmen: „Sie müssen aufgerüttelt werden, damit sie ihr Verhalten anpassen“, so Thomas Holz.

„Over-Tourism“ am Walchensee: Problem schon lange bekannt

Der Bürgermeister von Jachenau, Georg Riesch, hatte sich ebenfalls schon für eine Lösung des „Over-Tourism“ am Walchensee ausgeprochen und mit radikalen Konsequenzen gedroht. Im August waren Bilder vom Walchensee aufgetaucht, die den Müll und die teils ekligen Hinterlassenschaften mancher Besucher zeigten. Dies zeigte das Problem besonders deutlich, da die zuständigen Dienstleister aufgrund des Massensansturms von Touristen einfach nicht mehr mit der Säuberung hinterherkamen. Hinzu kommt, dass einige Gäste sich scheinbar nicht zu benehmen wissen. So kam es vor Kurzem zu einem kuriosen Vorfall, bei dem eine Österreicherin eine andere Frau am Ufer des Walchensees attackierte - und ds aus einem völlig absurden Grund.